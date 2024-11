A Avenida Visconde do Rio Claro passa por um projeto de modernização, de acordo com informações da Prefeitura de Rio Claro. As obras tiveram início em junho do ano passado, com a construção de ciclovia onde antes abrigava o canteiro central da via. A benfeitoria para os ciclistas também chega na Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Inocoop, e dá a Rio Claro 35 quilômetros de ciclovias, incluindo a já existente no Distrito Industrial.

Além da faixa exclusiva – que segundo a Prefeitura está em fase final, com a colocação dos gradis no Jardim Inocoop – o projeto conta também com novos semáforos, obras contra enchentes e recape. Sobre a finalização e entrega, a previsão é para março de 2025. Mas, a data não tem agradado quem passa pela Visconde todos os dias, ainda mais quem reside ou trabalha na região afetada pelo quebra-quebra.

Uma galeria está sendo construída na altura da Avenida 10, que está interditada por conta dos trabalhos. Na tarde da última quinta-feira (31), a reportagem do JC esteve no local por volta das 14h e não encontrou profissionais atuando na área. Já na manhã de sexta (1º), equipes do Daae trabalhavam exatamente no buraco, com o intuito de dar andamento ao serviço.

Comerciantes, que preferiram não se identificar, falaram à reportagem do JC sobre os transtornos ocorridos por conta da situação. “Não temos o que fazer, estamos perdendo negócios, oportunidades e precisamos de uma resposta. O que ouvimos é que esse buraco, podendo inclusive causar acidentes, seria aberto e fechado em 60 dias nesta fase da obra, mas já se vão seis meses. Não sabemos o motivo pelo qual ainda não foi resolvido, se faltam peças, equipes, mas precisamos de uma solução o quanto antes”, relataram.

Seu Sebastião da Silva mora e trabalha com manutenção de bicicletas exatamente na Avenida Visconde do Rio Claro e conta que a expectativa da finalização de obras em toda via é alta, mas naquele trecho, principalmente.

“Trabalho e moro na Visconde há mais de 30 anos e a situação dessa obra está complicada, pois está demorando muito e não sabemos o motivo. O trânsito fica complicado, principalmente para as pessoas que têm comércio próximo. Os clientes não conseguem chegar, muitas vezes precisam entrar na contramão, aí complica bastante”, relatou.

Outro ponto abordado foi a sujeira. “Não está chovendo e tem muita poeira. Não tem como manter limpa a loja e a casa, está bem ruim para nós”, disse ainda seu Sebastião. Sobre a expectativa de finalização, o mecânico de bicicletas é categórico. “Gostaria que ficasse pronta logo, mas não acredito que isso irá acontecer tão já”, afirma.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Questionada, a administração municipal informou que as obras na Visconde têm o objetivo de atenuar as enchentes que ocorrem no trecho, entre a Avenida 12 e a Rua 9, em dias de chuva forte. Os trabalhos tiveram início em junho do ano passado, com previsão contratual de finalização em março de 2025.

“Como não houve atraso no cronograma, em função de chuvas ou outros fatores, a previsão inicial de prazo está mantida. Os trabalhos são realizados em horário comercial. O projeto inclui drenagem (desde o Lago Azul até a Chácara Lusa, na Avenida Tancredo Neves), recuperação asfáltica e recapeamento asfáltico, totalizando investimento de cerca de R$ 8 milhões”, comunica a Prefeitura de Rio Claro.