Começaram hoje as obras de construção da ciclovia na Avenida Visconde do Rio Claro. O secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Paulo Paulon, informa que os serviços estarão em andamento a partir da Avenida 32 e que haverá interdições parciais de trânsito.

Já as sinalizações seguem no Santana, Jardim Primavera e Vila Martins, enquanto o tapa-buracos se concentra na Avenida 1, no Distrito de Assistência – com remoção de solo -, Vila Paulista (ruas P4 e P8, além da Avenida P35), Avenida 10A com Ulysses Guimarães, Avenida 22A com ruas 12B e 13B, Avenida 1A com Rua 14B.

A manutenção está programada para as praças do Bom Jesus e Sagrado Coração. Roçagens, limpeza e pintura de guias, por sua vez, serão efetuadas no Santa Clara, área da habitação no Jardim Azul, Avenida Brasil, Santa Eliza, Avenida da Saudade, Avenida 13 e Jardim América.