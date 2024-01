O secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Paulon, recomenda cautela aos condutores de veículos que trafegarem pela Avenida Visconde, principalmente no trecho entre as avenidas 32 e 26, onde começaram as obras de construção da ciclovia. Ele informa que, apesar da interdição parcial por meio de cavaletes e cones, alguns motociclistas não obedecem, o que pode causar acidentes, pois existem máquinas no local.

As sinalizaçõs horizontais estão em andamento no Jardim Claret, Cidade Jardim, Saúde, Consolação, São Benedito e Bairro do Estádio. Enquanto isso, as suavizações de valetas continuam na Rua 10 com avenidas 28 e 18, Rua 11 com Avenida 20 e Rua 12 com Avenida 20.

O tapa-buracos prossegue na Avenida 1, Distro de Assistência, no Cervezão, na Avenida 22A com ruas 12B e 13B, e na Rua 7A com Rua 14B. Já o cronograma de roçagens, limpeza e pintura de guias inclui a Vila Industrial, Santa Clara, calçadas do DER (Rua 6), regional do CIESP, Avenida Brasil, Santa Eliza, Rua 1 (sentido da Avenida 32) e Santa Eliza.