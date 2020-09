Confira a íntegra da entrevista do ex-prefeito Nevoeiro Junior (DEM) à rádio Jovem Pan News de Rio Claro na manhã deste sábado (19). Entre outros temas, Nevoeiro tece críticas ao governo de Juninho da Padaria, do mesmo partido, e explica que não vai apoiar a campanha à reeleição. Também relembra que seu adversário, o ex-prefeito Du Altimari, prometeu acabar com a PPP do Daae mas acabou colhendo os frutos da concessão do esgoto à iniciativa privada.