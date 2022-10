O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) se reuniu na quarta-feira (5) à noite com o candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de prefeitos do PSD e republicanos no interior paulista. O encontro aconteceu por intermédio de Gilberto Kassab, presidente do PSD, e do candidato a vice-governador na chapa, Felício Ramuth, também do PSD. Também, os presidentes nacionais do Republicanos, Marcos Pereira, do PSC, Gilberto Nascimento, e André do Prado, primeiro-secretário nacional do PL.

Gustavo revelou à Farol JC, na edição impressa desta sexta-feira (7), que organizará na segunda-feira (10) encontro com cerca de 30 lideranças do interior, entre prefeitos, entre outros, para organizar pauta de apoio na campanha a pedido da própria coordenação da campanha estadual. “Foi uma reunião para manifestarmos apoio ao Tarcísio, que reafirmou compromisso com Rio Claro e Gilberto me deu a incumbência de organizar regionalmente”, disse. Os prefeitos de Campinas e Limeira também colaboram com a organização. Assista ao vídeo do encontro.