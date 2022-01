O final de 2021 e o início do ano para o casal Aline Cristina Chaves e Anderson Martins, moradores do Jardim São Caetano em Rio Claro, veio junto com um misto de sentimentos.

Ao mesmo tempo em que estão gratos por estarem bem e com saúde junto aos três filhos, existe a preocupação com o sustento da família. No dia 30 de novembro eles passaram por um susto e tanto.

“Eu estava junto com a minha esposa e dois dos nossos filhos indo buscar reciclagem em uma empresa. Eu já havia passado pelo local outras vezes, mas nunca depois de chuva. Eu não sabia do perigo e o espelho d’água me enganou. Quando fui passar, o caminhão afundou e não consegui mais sair. Vendo a quantidade de água que estava entrando, procurei manter a calma para não apavorar ainda mais a minha esposa e as crianças. Decidi que subiríamos todos no teto do veículo até a ajuda chegar ou a água abaixar”, conta Anderson.

“Eu nunca imaginei passar por uma situação dessas. Meu filho mais velho, o Arthur, de cinco anos, que já entende mais as coisas, ficou apavorado. Chorava e gritava que não queria morrer. Um momento que jamais vou esquecer”, disse Aline.

O casal e os filhos foram resgatados por agentes da Defesa Civil e bombeiros. Passado o susto veio o alívio por estarem bem e com vida, mas também precisaram contar os prejuízos: “Desde então o nosso caminhão, que nos ajuda na recolha da reciclagem que é o nosso sustento financeiro, está parado. A parte elétrica precisa ser refeita e não temos esse dinheiro. O orçamento ficou em torno de R$ 3.000,00. Além de tudo o veículo é financiado. Por isso minha esposa teve a ideia de pedir ajuda nas redes sociais. Quem puder nos ajudar com qualquer quantia desde já agradecemos. Ou ainda se algum mecânico se sensibilizar com a gente e puder fazer o serviço, ficaremos imensamente felizes”, disse Anderson.

Interessados em ajudar a família podem ligar no telefone (19) 99734-2291 (falar com Aline).