O Natal, data cristã que celebra o nascimento de Jesus, é celebrado no próximo domingo, dia 25 de dezembro. Desde a última semana, o espírito natalino aumentou no município de Rio Claro. Além da iluminação especial instalada em diversos pontos onde há fluxo intenso de veículos, como na Avenida Gurgel e Avenida Castello Branco, algumas praças e parques passaram a contar também com decoração afetiva através de bonecos gigantes que remetem ao tema. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Turismo, que tem como titular Guilherme Pizzirani, que pretende colocar a cidade na rota do turismo natalino na região. O investimento na instalação das esculturas natalinas é de R$ 485 mil.

“Esta época desperta nas famílias mais carinho, compaixão, proximidade. Nós temos tentado trazer de todas as formas não só esses sentimentos para o rio-clarense, com a cidade iluminada, com as esculturas, com a Casa do Papai Noel, mas também trazer as pessoas para a cidade. Esse movimento é fruto do trabalho que busca não somente agraciar o rio-clarense com atividades e entretenimento, mas colocar Rio Claro no cenário do turismo regional, para que as pessoas possam vir para nossa cidade para passar o Natal”, afirma Pizzirani.

Na quinta-feira (15), por exemplo, em parceria com a concessionária Rumo, o Trem Iluminado passou por Rio Claro atraindo milhares de pessoas à região central. As famílias compareceram em peso e aproveitaram, também, para visitar o Papai Noel na nova casa instalada na Praça do Ferroviário, na Rua 1, ao lado da Estação Ferroviária. Para as famílias entrevistadas pela reportagem do Jornal Cidade, é muito bem-vindo esse clima de alegria proporcionado pelo Natal, bem como os investimentos no turismo deste setor. Confira reportagem completa no vídeo!