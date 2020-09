Confira a íntegra da entrevista do ex-prefeito Du Altimari (MDB) à rádio Jovem Pan News de Rio Claro na manhã deste sábado (19). Além de responder às críticas do também ex-prefeito Nevoeiro Junior sobre o não cumprimento da promessa de campanha de acabar com a PPP do Daae, Altimari também fala sobre os comentários de que não pode ser candidato por enfrentar problemas com a Justiça.