Vídeo produzido por alunos da Escola Municipal Paulo Koelle, de Rio Claro, é um dos finalistas no projeto “Gota d’Água”, promovido Consórcio das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba Capivari e Jundiaí (PCJ).

Os finalistas foram divulgados no dia 24 e as entregas do prêmio aos ganhadores e o certificado de Destaques do Ano a todos os finalistas serão realizadas no próximo dia 14, no Museu da Água, em Indaiatuba.

O trabalho rio-clarense foi feito por alunos do infantil 1D e 1E da escola Paulo Koelle, com a coordenação das professoras Irene Araújo da Silva e Marina Jutkoski Guerra.

Com o título “Água e mudanças climáticas”, o vídeo tem duração de três minutos, e traz desenhos e áudios que falam da importância da água e as consequências que a humanidade está sofrendo por não cuidar bem do planeta, como o aquecimento global, enchentes e secas. O vídeo alerta para a necessidade da destinação correta do lixo e uso correto da água.

Os trabalhos finalistas do projeto do PCJ estão passando por avaliação de representantes da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e por especialistas das áreas de educação, recursos hídricos e meio ambiente.

Além de vídeos, o projeto também tem desenho e podcasts, com um total de 15 finalistas nas três categorias. Na categoria desenho, a Escola Municipal Nilva de Lourdes Rocha Oliveira, de Santa Gertrudes, é uma das cinco finalistas.