As sinalizações horizontais estão programadas para a Avenida 64 com ruas 19 e 20 (Recanto Paraíso), Avenida 26 com Rua 5 (Vila Operária), Rua 9 com Avenida 26 (Santana), Avenida 1 com ruas 14 e 15 (Jardim Claret) e Rua 11 com Avenida 15 (São Benedito). Já a suavização de valetas continua na Rua 3 com Avenida 38, Rua 10 com Avenida 18, Rua 11 com Avenida 23, Rua 11 com Avenida 19, Rua 12 com Avenida 23 e Rua 13 com Avenida 18.

Para hoje estão previstas interrupções de trânsito na Rua 2 A com avenidas 50 e 52, das 15 às 22 horas, no Jardim Primavera, e na Avenida 22 entre as ruas 1 e 1 A, das 18 às 22 horas, na Vila Aparecida. No domingo, haverá interdição na Rua 3, 1397 e 1605, no Centro, onde a BRK executará duas novas ligações de esgoto.

O secretário de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Paulo Paulon, reforça que a transferência dos créditos remanescentes da Rápido São Paulo para os cartões da empresa Sou Transportes começa nesta segunda-feira, dia 22. Ele orienta os usuários a comparecerem aos locais de atendimento da nova concessionária.

Um deles fica na rua 1, no lado oposto ao terminal de ônibus. Paulon também observa que haverá tempo suficiente para a migração, o que dispensa a permanência em longas filas. Paralelamente, prossegue o plantão para cadastramento de idosos e portadores de necessidades especiais na antiga estação ferroviária – Rua 1 com Avenida 1, de segunda a sexta-feira no horário comercial.

O serviço também está disponível on-line no site da nova concessionária de ônibus – www.soutransportes.com.br/rioclaro. Depois de acessar, clique em “serviços digitais”, preencha os dados, selecione o tipo de cartão, envie a documentação solicitada e verifique a data para a retirada. A regra vale ainda para os idosos e portadores de necessidades especiais que já tenham cadastro.

Os demais precisam ir até a estação munidos de documentos pessoais e comprovante de endereço. Os deficientes devem apresentar laudo médico. As fotos serão produzidas no local. Beneficiários de gratuidade incluídos em novas leis devem, necessariamente, passar pelo Cadastro Único.