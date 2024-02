A Secretaria Municipal de Educação reforçou que pretende zerar ainda este ano a fila de crianças em filas de espera por vagas em creches em Rio Claro. A informação é da titular da pasta, Valéria Velis, em entrevista nessa quarta-feira (14) ao Grupo JC de Comunicação. Segundo ela, com duas novas escolas que serão entregues até o meio do ano, será ampliada a oferta para a comunidade, além de ampliações de outras unidades.

“É um desafio que temos há anos, o município responde judicialmente por essa questão. A educação obrigatória é dos 4 aos 17 anos pela legislação brasileira. Mais de zero a três anos se tem direito à educação, mas a obrigatoriedade de os pais levarem é a partir dos quatro. Quando chegamos nesta administração tínhamos 1.300 crianças em listas de espera. Hoje fechamos com 600 crianças em listas. Com as duas novas escolas esse número vai cair mais ainda, e com as ampliações deve zerar”, explica Velis.

Segundo a secretária, algumas famílias buscam exigir vagas em escolas determinadas, o que acaba dificultando a oferta, já que os pais acabam preferindo manter as crianças nas filas do que matriculá-las em unidades que podem ser mais afastadas. Agora, os pais que se recusam devem assinar um documento abrindo mão da vaga naquele momento.

“Acredito que até o fim do ano a gente consiga avançar muito nisso e quiçá consiga zerar pela primeira vez na história de Rio Claro o atendimento para crianças de zero a três anos”, complementa. O Ministério Público também vem acompanhando a situação e a prioridade da Prefeitura, segundo a secretária, é a oferta de vagas em regime integral de atendimento.

No dia 28 de fevereiro será inaugurada a nova creche na Estrada dos Costas, no Jardim das Palmeiras. Também haverá inauguração da unidade no Residencial dos Bosques nos próximos meses, bem como ampliações em escolas no Parque Mãe Preta e Vila Alemã.