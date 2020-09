O Corpo de Bombeiros de Rio Claro atendem na noite desta sexta-feira (18) ocorrência de incêndio em caminhões na Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior capital, na altura de Corumbataí.

Três viaturas estão no local, com apoio das viaturas da concessionária Eixo-SP, além da Polícia Militar Rodoviária. Segundo informações da corporação, um caminhão colidiu na traseira de outro e um incêndio teve início. Como uma das cargas é de algodão, as chamas se propagaram rapidamente.

De acordo com a Eixo-SP, a pista foi interditada no quilômetro 192. Apesar do susto, nenhum dos motoristas ou passageiros ficaram feridos no acidente. Por conta de o incêndio ser às margens da rodovia, a vegetação presente no trecho também começou a ser atingida pelas chamas.