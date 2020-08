Um caminhão carregado de papel pegou fogo no começo desta sexta-feira (31) na Rodovia Washington Luís (SP-310), próximo a Itirapina. O fato ocorreu na altura do km 204 no sentido interior-capital.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros compareceu no local e com ajuda de um caminhão pipa conseguiram apagar as chamas.

Há congestionamento pelo local. Polícia Militar Rodoviária está no local atendendo a ocorrência e orientando o trânsito.