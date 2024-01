Apesar de ainda continuar em obras, a Avenida 5, no Distrito de Batovi, já foi liberada ao tráfego de veículos, segundo informa o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Rio Claro, Paulo Paulon. Ele também ressalta que, após uma pausa no fim de semana, a implantação da ciclovia na Avenida Visconde prossegue hoje, com máquinas e trabalhadores concentrados nas imediações da Rua 5.

As sinalizações ainda estão em andamento na Rua 3-A com Avenida Brasil e na “Passarela do Samba” para os desfiles carnavalescos. Já o recapeamento será realizado na Avenida 7 entre as ruas 3 e 15 no Jardim das Palmeiras, enquanto o reparo asfáltico estará no Distrito da Assistência e o tapa-buracos na Estrada do Sobrado, na região da Viviani Veículos, Bela Vista e Parque Flórida.

Suavização de sarjetões está programada para a Rua 8 com Avenida 38, Rua 9 com Avenida 38, Rua 10 com Avenida 18, Rua 10 com Avenida 28, Rua 11 com Avenida 20 e Rua 12 com Avenida 20. Esses locais ficarão interditados.

Roçagens, limpeza e pinturas de guias também ocorrerão em diversos pontos da cidade.