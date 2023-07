Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Confira dicas de preparação para aproveitar bem os meses deste segundo semestre e o calendário dos exames

Se você é estudante e vestibulando, dar atenção ao período de preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares é de extrema importância, além de ficar de olho nas datas, que estão próximas. Algumas dicas de como estudar para os vestibulares, que são portas de entrada ao ensino superior, foram elencadas pela professora do Colégio Dom Bosco, Ana Paula, e o ex-aluno do colégio e estudante de química na UFSCar, Nicolas Rotiroti.

Ana Paula Jacobasso Chamon, professora do Colégio Dom Bosco de Rio Claro, com Licenciatura em química e matemática e mestrado no ensino de química, traz dicas importantes para estudantes que focam nos vestibulares. “Em relação ao Enem e vestibulares, é uma jornada desafiadora, creio que o mais importante é o apoio da família nesse momento, além disso, para o aluno se preparar bem, ele tem que se familiarizar ao vestibular específico, pois não são iguais, e a partir disso se organizar com um cronograma e planejamentos prévios. É importante estudar todos os dias e ser bem contínuo, principalmente nas disciplinas em que você tem mais dificuldade, além de fazer resumos e provas anteriores”.

Ana Paula Jacobasso Chamon

Ademais, a professora complementa com dicas específicas na hora do vestibular. “Os vestibulares são conhecidos por terem diversos desafios, principalmente o Enem, que é igual a uma maratona, abrangendo um vasto conteúdo em pouco tempo, além da concorrência que é muito acirrada, principalmente em cursos como medicina, aumentando a pressão psicológica. Além do aluno ter que relembrar muito conteúdo em pouquíssimo tempo, o mais importante é cada um respeitar seu limite. Em relação a alunos que não optam por prestar um vestibular, buscamos sempre mostrar para o aluno a importância de se ingressar em uma universidade e incentivá-los a buscar e lutar pelos seus sonhos, cada um tem as suas próprias metas, mas nós, professores, sempre estamos dispostos a ajudar nossos alunos a se desenvolver, independente do caminho que ele escolher para a sua carreira”.

Nicolas Rotiroti de Oliveira Gonçalves, ex-aluno do Colégio Dom Bosco e estudante do curso de química na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), cita como foi seu processo até entrar no ensino superior. “A minha experiência até cursar química começou bem antes, ao decidir meu curso, um primeiro ponto é saber o curso que você deseja e a sua respectiva faculdade, eu já queria estudar na UFSCar, eu fiz o Enem com a intenção de estudar lá, pois o Enem abre portas para diversas faculdades e universidades em todo o Brasil. No começo do terceiro ano, eu decidi e então comecei a estudar todo dia, treinando com exercícios, uma dica que o Enem não é conteudista, então é preciso ter uma boa interpretação e conhecimento de mundo.

Nicolas Rotiroti de Oliveira Gonçalves

A redação do Enem é muito importante, pois alavanca muito a sua nota, uma dica muito valiosa é valorizar a ajuda dos professores do Ensino Médio, pois muita coisa no superior é por conta própria”. Para obter um bom desempenho nos estudos, é preciso ter disciplina e foco, portanto organizar seu tempo é uma das primeiras tarefas a se fazer, criar um cronograma e saber a matéria que deve ser estudada e seus respectivos horários é crucial para um bom aprendizado, além de priorizar matérias que são mais difíceis, que variam de estudante para estudante. Estar sempre atualizado nas notícias e de extrema importância, pois pode ser um excelente repertório para redação, além de agregar no seu conhecimento de mundo. E por último o estudante deve dar atenção à saúde física, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono e praticar uma atividade física regularmente ajudam diretamente na fixação do conteúdo aprendido.

Calendário

Destacamos as datas dos três principais vestibulares, além do Enem, que acontecerão no segundo semestre de 2023:

Enem: 5/11 e 12/11; Unesp: 15/11 (primeira fase); Unicamp: 29/10 (primeira fase); Fuvest (USP): 19/11 (primeira fase).