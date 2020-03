A corrida eleitoral tem início nesta quinta-feira (5). Isto porque, a partir de hoje, os vereadores poderão mudar de partido por justa causa sem perder o mandato. É a chamada “janela partidária”, permitida pela Justiça Eleitoral. No período, as chances de mudança são grandes e consideradas na Câmara Municipal.

Atualmente com 19 cadeiras, o Poder Legislativo conta com nove partidos. O Democratas, sigla que elegeu o prefeito João Teixeira Junior, constitui a maior bancada da Casa de Leis com cinco vereadores, sendo o presidente André Godoy, o líder do partido Val Demarchi, além de Ney Paiva, Seron do Proerd e Geraldo Voluntário. Em seguida há o MDB, com a líder Maria do Carmo Guilherme, Hernani Leonhardt e Anderson Christofoletti.

O PSDB conta com dois vereadores, sendo Carol Gomes e Paulo Guedes. Assim como o Progressistas (PP), com Adriano La Torre e Júlio Lopes. O PTB tem como representantes José Pereira e Rafael Andreeta, enquanto o PSB é o atual partido de Rogério Guedes e Thiago Yamamoto. O Republicanos tem Irander Augusto, o PL conta com Luciano Bonsucesso e o Cidadania elegeu Yves Carbinatti.

Eleições

A eleição municipal está agendada para o dia 4 de outubro. Com isso, os diretórios dos partidos já formatam as chapas que lançarão de candidatos a vereadores, que neste ano impede coligações, ou seja, cada partido deverá ter grupo próprio e individual para concorrer no pleito e disputar o voto do eleitorado.

Algumas mudanças são aguardadas. No Democratas, há a expectativa de se receberem novos nomes, como do tucano Paulo Guedes, que, apesar de o PSDB ter virado oposição, segue na base da Gestão Juninho. O nome de Hernani Leonhardt também é citado na legenda, mas também há outras possibilidades, como seguir no próprio MDB ou migrar para o Podemos. Esse, por sua vez, também tem como provável novo membro Thiago Yamamoto, hoje no PSB.

O colega de partido, Rogério Guedes, deve se filiar ao PSDB na próxima semana, uma vez que é pré-candidato a prefeito. Yves Carbinatti vem sendo ventilado junto aos tucanos, mas também no PSD. José Pereira que hoje está no PTB também tem seu nome citado no PSD. O prazo da janela partidária prossegue até o dia 3 de abril.