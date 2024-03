Imagem ilustrativa

O verão de 2023/2024 se despede com um registro surpreendente de precipitação abaixo do esperado. O acumulado de chuvas entre 22 de dezembro de 2023 e 19 de março de 2024 atingiu apenas 453,3mm, contrastando com a expectativa de 707,7mm. Esse verão se posiciona como o segundo menos chuvoso desde que a Estação Meteorológica, situada na Unesp Rio Claro, iniciou suas operações em 1994, sendo superado apenas pelo período de 2013/2014, quando o acumulado foi de 398,9mm.

Além da escassez de chuvas, o verão se caracterizou por temperaturas elevadas. O ápice do calor foi registrado em 29 de dezembro de 2023, quando o termômetro marcou 35,7°C. O mês de março, em particular, destacou-se como o mais quente desde 1994, segundo os registros.

Com o término do verão, adentramos no outono, estação de transição entre o calor intenso do verão e o frio do inverno. No Hemisfério Sul, o outono teve início precisamente em 20 de março de 2024, à 00h06 (horário de Brasília), e se estenderá até 21 de junho, às 17h51.

O outono é marcado por incursões de massas de ar frio, provenientes do sul do continente, que provocam uma queda gradual das temperaturas. Na Região Sudeste, começam a ser observadas as primeiras ocorrências de fenômenos típicos dessa estação, como nevoeiros e geadas.

As previsões para o outono na Região Sudeste apontam para chuvas com totais ligeiramente acima da média histórica, especialmente em áreas de São Paulo. Quanto às temperaturas, espera-se que permaneçam acima da climatologia nos próximos meses.

De acordo com o INMET, o modelo de previsão de ENOS do APEC Climate Center (APCC) indica um enfraquecimento gradual do fenômeno El Niño nos próximos meses, com chances de transição para neutralidade no trimestre abril, maio e junho de 2024. Existe ainda a possibilidade da formação do fenômeno La Niña no segundo semestre de 2024.

Previsão para hoje

Quanto às condições climáticas imediatas, espera-se sol e calor com poucas nuvens pela manhã nesta quarta-feira (20), em Rio Claro. No entanto, a aproximação de uma frente fria do estado de São Paulo intensificará a instabilidade a partir da tarde, ocasionando nebulosidade e chuvas com trovoadas no estado. Essa instabilidade persistirá na sexta-feira (22), com temperaturas em declínio a partir da tarde de quinta-feira (21). No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 22,2 graus, com máxima prevista entre 34 e 36. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.