“Vemos inchamento da máquina e não sobra dinheiro pras necessidades básicas”, diz Rogério Guedes

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o pré-candidato a prefeito de Rio Claro, Rogério Guedes, avalia a atual administração municipal e fala sobre sua mudança do PSB para o PSDB . Já o presidente do diretório do PSDB, Murylo Muller Cesar, explica porque o partido decidiu deixar a base de apoio ao governo municipal.