Crédito: Allexxandar – Shutterstock.

A chuva de meteoros Lirídeos (Lyrids) são partículas lançadas pelo cometa 1861 G1 Thatcher, que passou pelo sistema solar interno pela última vez em 1861, mas não espere que esse cometa retorne tão cedo.

O pico da chuva ocorre na noite do dia 22, por volta das 22:00 UTC -3 (horário de Brasília), porém, a estrela Vega nasce depois na direção nordeste (NE), que é o ponto do pico para ver a chuva de meteoros. Apesar desta discrepância do nascer com o pico da chuva, há um grande ponto positivo, a ausência do luar no final da noite de 22 e avançando pela madrugada do dia 23 (de sábado para domingo), pois nosso satélite natural estará em fino crescente.

Em 2022, Lirídeos teve uma taxa horária zenital de aproximadamente 20 met/h, com dados da IMO (International Meteor Organization), e este ano de 2023 não ha uma previsão com modelos teóricos, mas podemos esperar uma uma THZ de cerca de 14 a 23 met/h.

Onde e como observar esta chuva de meteoros?

Espere a estrela Vega nascer nesta noite de sábado para domingo por volta das 00:00 UTC -3 no nordeste (NE). A partir das 2:00 UTC -3 Lirídeos atinge uma altura intermediária na abóbada celeste onde dá-se o início para a possibilidade de observação, e, tendo sua passagem meridiana às 4:30 UTC -3, já da madrugada de 23, onde é o melhor momento para a observação.

O tempo estando limpo, chame a família e amigos e busque um local com boa visualização do horizonte nordeste e norte com uma cadeira de praia, e, claro, um bom cobertor. Este fenômeno é melhor observado a vista desarmada com muita paciência, ficando pelo menos uma hora de olho no céu na direção certa.

Dados pesquisados para um observador no estado de SP, não se esqueça de usar um app como o Stellarium ou o Sky Tonight para se orientar nas demais localidades do Brasil, pois os horários mudam para o nascer das estrelas.

Com a colaboração do astrônomo Fabrizzio Montezzo.