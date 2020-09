Na reestreia do Campeonato Paulista da Série A-3 o Velo Clube foi derrotado pelo Primavera por 1 a 0 na tarde desta sexta (18), no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, em partida válida pela 12ª rodada do estadual.

O gol do Primavera foi marcado ainda no primeiro tempo por Jardisson, após falha do setor do meio de campo do Velo, que errou passe com Paranhos e proporcionou a chance do contra-ataque para a equipe adversária.

Em atuação muito ruim, o Velo ainda teve a chance de empatar no final do segundo tempo, quando teve a oportunidade de cobrar um pênalti. Paranhos pediu a bola, mas não conseguiu superar o goleiro Cléber Alves, que fez a defesa e garantiu a vitória do time da casa.