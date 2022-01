No estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras, o Velo Clube enfrentou o Athletico Paranaense pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos 90 minutos, quem levou a melhor foi o time do Paraná, que venceu por 1 a 0.

Sem se intimidar com o peso da camisa do Furacão, o Velo foi para a partida muito bem organizado dentro de campo e dominou as ações no começo do primeiro tempo.

Com o domínio no jogo, o time velista criou boas oportunidades no início que assustavam bastante a defesa do Athletico. A equipe paranaense, bem mais tímida, foi se soltando aos poucos e também teve suas oportunidades.

Com a melhora do Furacão, o jogo ficou equilibrado e os dois time se alternavam nas chances para abrir o placar. A primeira etapa, no entanto, acabou sem gols e as equipes foram para o intervalo com o 0x0.

Na volta para o segundo tempo, os times pareciam mais ligados e o jogo ficou ainda mais movimentado. Logo nos primeiros minutos, as equipes começaram a buscar o gol o tempo todo, com o Velo tendo as chances mais claras e parando no goleiro do Athletico.

Próximo dos 15 minutos, veio a forte chuva e, com ela, o cansaço dos jogadores do Velo. A partir daí, o Athletico passou a ter o controle da partida e criar as chances para a buscar a vitória.

O gol do time paranaense saiu aos 35 minutos com o camisa nove Renan Vianna, que recebeu lançamento após boa troca de passes e finalizou muito bem.

O Velo não desistiu do jogo e ainda teve a chance de empatar no final da partida, mas a bola acabou parando na zaga e no goleiro do Athletico.

Com o resultado entre Velo e Furacão, além da vitória do União São João por 3 a 0 contra o Taquarussú-TO, o grupo 12 ficou embolado e com a decisão das duas vagas na próxima fase em aberto para a última rodada. O Athletico lidera com quatro pontos, seguido de União e Velo, ambos com três. O Taquarussú tem apenas um ponto.

O time do Tocantins é o adversário do Velo na terceira rodada. A equipe velista garante a classificação com qualquer vitória. Em caso de empate, o Galo Vermelho precisa torcera para que o Athletico vença o time de Araras.