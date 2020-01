Velo empata com o Paraná e é eliminado da Copinha

Na terceira e decisiva rodada do Grupo 5 da Copinha, o Velo Clube enfrentou o Paraná na noite desta quinta (9), no Benitão. O placar do jogo terminou em 1 a 1 e com a classificação do time paranaense para a segunda fase.

No primeiro tempo tivemos um jogo muito aberto, com grandes chances para os dois times. O Paraná ficava mais com a bola e aproveitava as bolas paradas para assustar. Já o Velo pressionava na marcação e, em saídas rápidas conseguia levar bastante perigo.

Embora as duas equipes tenham tido um ótimo volume de jogo e grandes chances para marcar, ninguém conseguiu balançar as redes na primeira etapa.

Na volta do intervalo o jogo ficou bem mais truncado, mas o Velo, precisando da vitória pra se classificar, tentava continuar criando oportunidades, que já não apareciam com a mesma frequência da primeira etapa. O Paraná, que se propunha a defender mais, buscava nos contra-ataques a chance para abrir o placar, porém praticamente não assustava a defesa velista.

Aos 14 minutos, o Paraná teve um jogador expulso e o Velo passou a pressionar mais, enquanto o time visitante, que dependia apenas do empate pra avançar, se fechava na defesa. Com a pressão veio, finalmente, o gol do Rubro Verde. Após cruzamento na área, Josivan finalizou para abrir o placar.

Aproveitando o placar favorável e o fato de ter um jogador a mais, o Velo se fechou na defesa e buscava sair nos contra-ataques. O Paraná aproveitou a postura defensiva do Velo e conseguiu o empate com Guilherme. A partir daí a situação se inverteu e o time da casa voltou a buscar mais o ataque.

Na base da raça e da vontade, o Velo tentava o gol da classificação, mas os poucos espaços e o nervosismo dificultavam a criação de jogadas da equipe. A pressão velista durou até o apito final, porém o gol não saiu e o time foi eliminado da copinha.

No grupo 5, avançaram à segunda fase o Red Bull Brasil e o Paraná Clube.