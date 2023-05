No estádio Schmidtão, o Azulão venceu o Velo por 2 a 1 na categoria Sub-20.

O Galo Azul venceu o Rubro-verde no dérbi rio-clarense e assumiu a quarta posição do grupo; time velista segue na liderança

Após seis rodadas disputadas no Campeonato Paulista Sub-20, Velo Clube e Rio Claro seguem na disputa pela classificação à segunda fase da competição. No último final de semana, o Galo Azul venceu o Rubro-verde por 2 a 1 e assumiu a quarta posição, com nove pontos. O time velista, mesmo com a derrota, segue na liderança do grupo 5 com 13 pontos. A classificação tem ainda o Lemense em segundo com 12, a Internacional de Limeira com 11 em terceiro, em quinto o São Carlos com seis e na sétima posição o União São João sem pontuar.

Neste sábado (27) o Velo Clube recebe a Internacional de Limeira no estádio Benito Agnelo Castellano e o Rio Claro visita o São Carlos no domingo (28) às 15h. Jogam ainda pelo grupo 5 no sábado Lemense e União São João às 17h.

Na primeira fase, os clubes jogarão dentro dos respectivos grupos em turno e returno, classificando-se para a segunda fase os dois com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e os seis melhores terceiros colocados independente do grupo a que pertençam.

Paulista 15 e 17

No Sub-15, o Velo Clube foi derrotado pelo União São João por 1 a 0 e o Rio Claro pelo Independente de Limeira por 2 a 1. No Sub-17 o Rio Claro perdeu para o Independente por 1 a 0 e o Velo Clube venceu o União São João por 2 a 0.