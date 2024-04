Nesta quarta-feira (10), o Velo Clube visita o Noroeste de Bauru, às 18h30, no estádio Alfredo de Castilho no jogo de ida da final do Campeonato Paulista da Série A-2. Garantidas na elite do futebol de São Paulo em 2025, as equipes buscam agora o título da divisão de acesso e a premiação de R$ 280 mil reais para o campeão. O vice fica com R$ 200 mil.

Para o duelo o Velo Clube terá três desfalques. O zagueiro Julio Vaz que foi expulso no último jogo e o volante Anderson Recife e o zagueiro Rafael Goiano que tinham contrato apenas para as partidas de quartas e semifinal do Paulistão A-2.

“Todos nós queremos o título do Campeonato Paulista da Série A-2 que é muito importante e o foco é total para esses dois jogos que serão muito complicados. Acredito em um bom jogo hoje em Bauru e trazer a decisão para o nosso estádio no próximo sábado”, disse o presidente Reginaldo Breda.

Transmissão

A rádio Jovem Pan News 106,1 FM transmite o jogo a partir das 18h15. Sintonize!