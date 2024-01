Hoje (24) às 15h o Rubro-verde enfrenta o Juventus na Rua Javari em São Paulo em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com 100% de aproveitamento, o time velista terá pela frente o único time que ainda não pontuou no estadual. O Velo é o segundo colocado com seis pontos e o time da Mooca o último com zero ponto. Para a partida, o técnico Fahel Jr. deve mandar a campo o mesmo time que venceu as duas primeiras partidas do estadual, com: Gabriel Felix; Cezane, Julio Vaz e Miguel; Samoel Pizzi, Norton, Felipinho, Martineli e Léo Campos; Maiko e Vandinho.

Mesmo com as duas vitórias, o treinador velista pede tranquilidade a seus comandados e que eles mantenham o foco no objetivo.

“Não crio expectativa nenhuma, porque o campeonato é traiçoeiro, muito difícil. Precisamos pensar em aumentar ainda mais nossa concentração, deixar sempre alta. Claro que é bom começar bem, se manter ali no G8, permanecer no G4, mas muita coisa ainda vai acontecer”, disse o técnico.

O treinador velista avalia a partida desta tarde e destaca a importância de um resultado positivo.

“Sabemos que é um jogo crucial para eles, em termos de resultados, não se distanciarem muito. Mas nós também precisamos ganhar porque faremos dois jogos fora em sequência e não podemos voltar zerados. Trabalhamos para voltar com um resultado positivo e, neste caso, é pontuar. O clima chuvoso que está na capital paulista não chega a ser uma grande preocupação. “A famosa garoa pode deixar o gramado da Javari mais macio e mais rápido. A chuva forte aí sim nos atrapalha”, finalizou o técnico.

Juventus

Com duas derrotas, o Moleque Travesso busca a reabilitação jogando na tradicional Rua Javari. Mesmo com o início ruim, o técnico Jorginho aposta em uma recuperação da sua equipe.

“Fizemos dois jogos bons contra as equipes que desceram do campeonato e que na teoria teriam times mais fortes por uma parte financeira boa. Jogamos dois jogos bons, mas os resultados foram horríveis, e o torcedor deve ter na cabeça ‘nós, poxa, 100 anos estamos tomando duas porradas, o que será do nosso time? Será que classifica? Será que não?’, mas vamos classificar sim, o time tem total condição, vai se dedicar e lutar para isso”, disse Jorginho.