O Velo Clube enfrentou na noite de hoje (17) o Linense, na estreia do Paulistão A-2, e venceu por 1 a 0 em partida realizada no estádio Gilbertão, em Lins. O gol da vitória foi marcado por Felipinho, aos 41 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O Velo volta a campo no sábado (20), às 19h15, diante do Monte Azul, no estádio Benitão.

O elenco do Velo Clube: os goleiros Dã Moroni e Gabriel Felix; laterais Mizael Almeida, Samoel Pizzi, Léo Campos, Guilherme Martinelli, os zagueiros Lucas Cezane, Júlio Vaz, Alexandre Carvalho, Miguel Alcântara, os volantes Mateus Norton, Breno Zanetti, Wesley, os meias Danilo Perassolli, Tom, Felipinho, e os atacantes Douglas Santos, Lucas Duni, Rian, Maico Felix, Rodrigo Gaia e Tales.

Ingressos para estreia no Benitão

A diretoria do Velo Clube iniciou as vendas para o jogo de sábado (20) contra o Monte Azul, às 19h15, no Benitão. A comercialização acontece na secretaria do clube de segunda a sexta das 9h00 às 17h00. Os ingressos também podem ser adquiridos através do site oficial: clique aqui. Neste ano também haverá a promoção de torcedor com a camisa do Velo Clube pagar meia-entrada no setor da coberta ou descoberta. Para quem ainda não tem a camisa oficial, aproveite e compre a sua na Loja Oficial do Velo Clube, que foi inaugurada e funciona no Estádio Benitão de segunda a sexta da 13h às 19h.