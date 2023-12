Paulistão de 2024 contará mais uma vez com a disputa do dérbi rio-clarense

Após quase sete meses de paralisação das equipes profissionais de futebol da cidade, o Rubro-verde e o Azulão voltaram aos trabalhos no início dessa semana. Os times iniciaram a preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2024, que tem início previsto para o dia 17 de janeiro e garante aos finalistas acesso à elite do futebol paulista. A edição do estadual do ano que vem contará também com o dérbi rio-clarense, no qual o Galo Azul mantém um tabu de 32 anos sem perder para o Rubro-verde.

No Velo Clube, o comando técnico da equipe estará mais uma vez a cargo do técnico Fahel Júnior, que em 2022 levou o clube às quartas de final da competição.

“A expectativa é a melhor possível, principalmente da maneira que está sendo formado o elenco, como contactamos os atletas, as conversas desde que o diretor João Marcondelli me contratou, nós conversamos diariamente acompanhando cada atleta de perto. Formamos um grupo em condições de fazer uma ótima campanha que nos leve a classificar entre os oito e depois passar de fase. São dois anos que o Velo chega ao mata-mata, então dessa vez queremos ir além e brigar pelo acesso. Dos atletas que estão chegando eu conheço a maioria, alguns trabalharam comigo, outros foram adversários recentemente. Espero fazer um grande campeonato e brigar sempre na parte de cima da tabela, assim como foi na primeira passagem. Espero melhorar isso para 2024, e nós entramos na competição, não digo como favoritos, mas sem dúvida para brigar por uma vaga no G8 e depois pelo acesso”, disse o técnico velista.

Pelos lados do Azulão, a equipe também terá um velho conhecido no comando da equipe na A-2. Edson Viera – que treinou a equipe na Copa Paulista de 2019 – está de volta ao clube para o estadual.

“Iniciamos o trabalho na última terça-feira (28), alguns jogadores já tinham contrato com o clube, outros nós contratamos. Eu já conhecia o presidente do clube, ele foi meu atleta e também já temos um acesso juntos com o União Barbarense, então, quando as coisas são feitas com transparência, elas fluem. Nos apresentamos com 23 jogadores e focamos na questão da minutagem desses atletas. Hoje no futebol temos que priorizar atletas que estavam em atividade, isso é de fundamental importância. XV de Piracicaba, Portuguesa Santista, São José e Ferroviária estavam jogando até pouco tempo atrás, então com certeza já saem na frente”, disse o treinador em entrevista ao programa Com a Bola toda da TV Canal 4 Marília.

Elencos

A diretoria do Velo Clube anunciou com antecedência o elenco para o Campeonato Paulista da Série A-2. Com um elenco que mescla experiência e juventude, a equipe aposta em atletas que foram destaques em diversas competições estaduais.

Goleiros: Dã Moroni e Gabriel Félix; laterais: Martineli, Samoel Pizzi, Léo Campos e Mizael; zagueiros: Lucas Cezane, Miguel Alcantara, Júlio Vaz e Alexandre Carvalho; volantes: Breno Zanette, Mateus Norton, Igor Maduro e João Mafra; meias: Danilinho, Tom e Felipinho, e atacantes: Vandinho, Rodrigo Gaia, Mayco Félix, Clevinho e Ryan.

No Rio Claro FC até o fechamento desta matéria nenhuma contratação foi anunciada pelo clube para o Paulistão. Informações extraoficiais dão conta de que o Rio Claro FC pode ter em seu elenco para o Paulistão A-2 de 2024 atletas que já disputaram o estadual pelo clube. Seriam eles: Gustavo – zagueiro, os volantes Alysson Dutra e Peixoto, o meia Edgar e o atacante Denilson. Além desses, que mantêm contrato com o clube, o meia César Beli e o atacante Gustavo Sapeka estariam negociando o retorno ao Galo Azul. O experiente volante Baraka, de 37 anos, com passagens por diversos clubes, estaria sendo contratado para reforçar o elenco do Azulão.

Em contato com o presidente Clayton Vieira, ele informou que as contratações serão anunciadas oficialmente pelas redes sociais do clube.

“Os jogadores Denilson, Gustavo, Alysson Dutra, Daniel Peixoto e Edgar possuem vínculo com a gente, mas isso não significa que todos vão permanecer”, disse o presidente.

Paulistão A-2 de 2024

Na primeira fase, os 16 times jogam entre si em turno único. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, com jogos de ida e volta. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão. No mata-mata, o VAR será utilizado para auxiliar a arbitragem. Em caso de igualdade na somatória dos resultados dos duelos de mata-mata (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a decisão será nos pênaltis.