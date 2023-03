Diante de 1.879 torcedores, o Rubro-verde tem a pior atuação neste Paulistão A-2 e é superado pelo time de Bauru, que terá a vantagem de jogar pelo empate no jogo da volta. Foto: Pedrinho Sarti.

O Rubro-verde recebeu, na noite de ontem (17), o Noroeste de Bauru pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2 e acabou derrotado por 1 a 0. Com o resultado, a equipe terá que vencer por um gol de diferença o time de Bauru no jogo da volta para levar a decisão para os pênaltis.

A partida começou com o Noroeste criando uma grande oportunidade logo no primeiro minuto. Blade fez grande jogada individual pela direta e cruzou para Luiz Thiago, livre de marcação, chutar e Gabriel defender.

O Velo respondeu com boa jogada de Felipinho pela direita. O meia invadiu a área e cruzou para traz, mas Douglas Skilo e Thiago Rubim não conseguiram finalizar.

Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio, o cabeceio para traz encontrou o atacante Carlão, que de voleio marcou para o Noroeste: 1 a 0.

O Velo tentou o empate com Felipinho, mas mais uma vez, após o cruzamento, ninguém apareceu para chutar para o fundo do gol.

Aos 25 minutos, o árbitro de vídeo entrou em ação em um possível pênalti do goleiro Pablo em Skilo. Após cinco minutos de análise, foi assinalado impedimento no lance anterior do ataque velista.

Em chute de fora da área de Blade, o Noroeste tentou ampliar, mas Gabriel Felix defendeu.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, o Velo Clube ficou com um jogador a menos. Ítalo fez falta no atacante do Norusca que ia em direção ao gol e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso do jogo.

Na sequência, na cobrança de falta de Diego Maia, a bola acertou a trave do Velo Clube.

Aos 10 minutos, em cobrança de escanteio, a defesa do Noroeste falhou, a bola passou na frente de Thiago Rubim, que não conseguiu finalizar, e na sequência Denner Nascimento de cabeça jogou para fora.

Aos 30 minutos, o Velo deu o seu primeiro e único chute a gol com Felipinho. O meia fez grande jogada pela direita, puxou para o meio, e chutou no ângulo do goleiro, que fez grande defesa.

A partir daí, o Norusca administrou o resultado e esperou o tempo passar para comemorar a vitória no Benitão.