Guilherme Alves, técnico do Velo Clube. Foto: Marfim Photo Sports @marfimphoto

O Velo Clube descobriu onde vai jogar as partidas contra os adversários para a disputa do Paulistão Sicredi 2025. A tabela oficial foi divulgada (clique aqui) e o time já conhece as datas para enfrentar grandes desafios na competição. Os jogos em que o Velo Clube jogará no Estádio Agnelo Benito Castellano, o Benitão, de acordo com a tabela, são os seguintes:

Mandante

A estreia do dia 15 de janeiro (quarta-feira) será contra o Noroeste. Depois no dia 26/01 (domingo) receberá o Santos; no dia 2 de fevereiro (domingo) o Mirassol virá ao Benitão; na mesma semana receberá dia 5 (quarta-feira) o Portuguesa de Desportos; no dia 16/02 o Velo vai enfrentar o Inter de Limeira e no dia 23 de fevereiro encerra a primeira fase contra o Água Santa aqui na cidade.

Visitante

Mas, não será dessa vez que outros times grandes como o Corinthians e São Paulo FC virão a Rio Claro. No dia 19 de janeiro (domingo) o Velo jogará na casa do Timão. No dia 22 (quarta-feira) será no campo do Red Bull Bragantino. No dia 29 (quarta-feira) na casa do Novorizontino. No dia 9 de fevereiro (domingo) vai jogar na casa do Botafogo de Ribeirão Preto. No dia 12 (quarta-feira) vai encarar o tricolor São Paulo FC no MorumBis. O Velo joga contra o Guarani, em Campinas, dia 19 (quarta-feira).

Mudanças

Segundo a Federação Paulista de Futebol, a novidade para a temporada será a adoção do novo sistema multibola em todos os jogos, cujo objetivo é agilizar a reposição das bolas em jogo. As bolas serão posicionadas em torno do gramado em suportes especiais, minimizando a interrupção da partida quando a bola sai.

As quartas de final do Paulistão 2025 estão previstas para começar dia 1º de março, um sábado. A semifinal será no dia 9 daquele mês. A grande final começa dia 16 no jogo de ida e encerra no dia 27 de março com o jogo de volta.