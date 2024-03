O Velo Clube visitou o Primavera em Indaiatuba no último domingo (10) e foi derrotado por 2 a 0 na 15ª rodada do Paulista da A-2. Mesmo com o resultado, o time velista está classificado às quartas de final. No quinto lugar, com 21 pontos, o Velo ficará na pior das hipóteses em sétimo, já que não pode ser ultrapassado pelo seu arquirrival, o Rio Claro (9º) – por causa do número de vitórias – e nem por Portuguesa Santista (6º) ou Linense (8º), que se enfrentam na rodada final no próximo sábado (16).

O Primavera abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo com Josie de cabeça e ampliou na segunda etapa, aos 22 minutos, com Luiz Fernando em belo chute de fora da área que surpreendeu o goleiro velista.

Vale destacar que nas quartas de final as equipes se enfrentam em dois jogos com o time de melhor campanha decidindo a vaga em casa. Em caso de empate nas duas partidas, a decisão será nos pênaltis.