Diretoria do Velo Clube se reuniu nessa sexta-feira com representantes da Prefeitura de Rio Claro no Estádio Benito Agnelo Castellano, mais conhecido como Benitão

Projeto contratado pelo Velo Clube prevê a construção de novos setores de arquibancadas atrás dos gols, além de toda estrutura interna

A diretoria do Velo Clube entregou oficialmente nessa sexta-feira (24) o projeto de construção das novas arquibancadas para Prefeitura Municipal, que realizará a obra. O projeto contratado pelo Velo prevê a construção de novos setores de arquibancadas atrás dos gols, além de toda estrutura como banheiros, lanchonete e camarotes nesses setores.

Estiveram no Benitão o secretário de Esportes, Danilo Trevisan, e Osmar Junior, responsável pelo departamento de Gestão de Projetos do Município, além do presidente do Velo, Reginaldo Breda, e João Cerri, presidente do conselho do clube.

“Estamos caminhando com responsabilidade para estruturar o Velo Clube para primeira divisão. O projeto da ampliação do nosso estádio está entregue para a Prefeitura, que está nos dando suporte nessa parte estrutural. Agora vamos acompanhar junto com eles o andamento das obras para cumprirmos os prazos exigidos pela Federação”, comentou o presidente, Breda.