Equipes se enfrentam nesta noite no estádio Benito Agnelo Castellano pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Foto: Velo Clube.

Velo Clube e Noroeste abrem hoje (17) às 19h30 no Benitão as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. O jogo da volta entre as equipes será na terça-feira (21) às 21h em Bauru. Vale destacar que dois resultados iguais levam a decisão da vaga para os pênaltis. Para o duelo desta noite, o técnico Alberto Felix tem duas dúvidas. O zagueiro Alexandre Carvalho e o atacante Lucas Duni estão em fase de transição do departamento médico para os treinamentos e ainda não têm presença garantida no jogo. Pelo lado do Norusca, dois desfalques certos. O volante Regis Potiguar, suspenso por ter sido expulso no último jogo, e o lateral-esquerdo Raphael Soares pelo terceiro cartão amarelo.

Um provável time velista para o confronto: Gabriel Felix, Ynaiã, Heverton, Betão, Matheus Nunes, Ítalo, Franco, Felipinho, Denner Nascimento, Douglas Skilo e Léo Castro.

O técnico Alberto Felix do Velo Clube acredita que terá pela frente um adversário bem postado defensivamente, o que demandará paciência para buscar o resultado.

“Tivemos a oportunidade de enfrentá-los e dá para traçar um panorama do que vamos ter pela frente, sabendo que eles tiveram uma mudança de treinador, o qual passou a atuar com três zagueiros e volantes, o que deu muita consistência defensiva ao Noroeste. São muito fortes na marcação, com uma estatura elevada, então temos que nos preparar para essas dificuldades e com paciência buscar o resultado, afinal eles vão esperar pelo nosso erro para nos contra-atacar. Vamos ficar atentos e ter equilíbrio, tomando iniciativa e propondo o jogo sempre com o cuidado redobrado, afinal a classificação vai se definir em dois jogos”, disse o treinador.

O Velo Clube se reforçou para o mata-mata. O zagueiro Maurício Barbosa de 28 anos que estava no Madureira-RJ e o lateral-direito e volante Adriano de 23 anos que estava no Cianorte estão à disposição para o jogo.

Os ingressos para a partida custam: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia-entrada para arquibancada descoberta e R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada na coberta. Torcedor com a camisa do Velo paga meia.

Transmissão

A Rádio Jovem Pan News de Rio Claro transmite a partida a partir das 19h10. Ouça nos 1410 AM, Facebook e Youtube do Jornal Cidade.