Celebração do título no Campeonato Paulista Série A-2, em abril. Foto: Thomaz Marostegan

Rubro-Verde conquistou o retorno à elite do futebol paulista, concretizando um sonho antigo de sua apaixonada torcida no ano em que completa seus 114 anos

Hoje é dia de festa no Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano. Isto por que o dono da casa, o Velo Clube, está comemorando 114 anos de fundação. A comemoração não poderia ser melhor, visto que este ano ficou marcado na história do time. Após 45 anos, os velistas estarão de volta à elite do Campeonato Paulista Série A-1 após serem campeões da Série A-2 da disputa.

Ao mesmo tempo, o Benitão está com obras grandiosas para ampliar a capacidade da arquibancada a fim de receber os inúmeros torcedores que irão torcer para o Rubro-Verde no começo do ano que vem. Ao Grupo JC de Comunicação, o presidente Reginaldo Breda falou sobre as expectativas e sobre os 114 anos do time.

“Um ano muito especial para nós, onde após quatro décadas a gente conseguiu voltar para a elite do futebol paulista. Não existiria maior presente nestes 114 anos de vida do Velo Clube do que isso. Poder ser campeão no ano de 2024 e voltar à elite do futebol de São Paulo”, comenta. O titular da presidência do Rubro-Verde lembra, porém, que o trabalho não para por aí, já que o Benitão está em plenas obras de ampliação da arquibancada, entre outras melhorias na sede do time.

“Nosso presente para a torcida não para. A gente entende que tem muito trabalho pela frente até o final do ano, precisamos cumprir todas as tarefas de exigências da Federação Paulista de Futebol para fazer um bom Campeonato Paulista e almejar a tão sonhada permanência na elite. Parabéns a todos velistas, me sinto muito honrado de em mais um ano estar a frente da diretoria. Agradeço a todos os nossos dirigentes e colaboradores, que têm empenhado seu trabalho todos os dias para que o Velo Clube continue forte e crescendo sempre. Um grande dia 28 de agosto para a nação velista”, finaliza.

A edição do último mês de junho da revista JC Magazine, o jornalista e radialista do Grupo JC de Comunicação, Murillo Pompermayer relembrou a trajetória de sucesso que levou os velistas de volta para a Série A1, que foi repleta de desafios e superações. Terminando a fase de classificação na sétima posição, a equipe mostrou resiliência ao vencer o São José nas quartas de final e o Juventus nas semifinais. O confronto decisivo pelo título da Série A-2 contra o Noroeste foi um espetáculo à parte, com dois duelos intensos e emocionantes.

Na partida derradeira, realizada no Benitão, o ambiente era eletrizante. Aos dois minutos de jogo, o zagueiro Júlio Vaz marcou de cabeça, inflamando as esperanças da torcida local. O Noroeste empatou no segundo tempo com um belo chute de Isael, que foi posteriormente expulso, aliviando a pressão sobre o Velo. A equipe manteve a vantagem conquistada no jogo de ida e garantiu o inédito título da Série A2, além do acesso tão desejado à Série A-1.

Essa conquista não apenas celebra o retorno à elite após mais de quatro décadas, mas também marca a primeira vez que o Velo Clube ergue o troféu da Série A-2, solidificando seu lugar na história do futebol paulista. A revista está disponível no balcão do JC e a versão digital você confere clicando aqui.