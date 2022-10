Colniza, MT, Brasil: Crianças brincam na comunidade de ribeirinhos de São Lourenço. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Há quase um século, no ano de 1923, o Rio de Janeiro sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. Por causa do que foi debatido no evento, o que incluía a necessidade de se proteger os pequenos, a Câmara dos Deputados formulou uma norma para guardar um dia do ano para homenagear a infância.

O decreto, de 5 de novembro de 1924, foi assinado pelo então presidente Arthur Bernardes. O texto da época “institue o dia 12 de outubro para ter logar em todo o territorio nacional o dia de festa da criança” (grafia original). A data já era lembrada pela descoberta da América, por Cristóvão Colombo, em 1492. O 12 de outubro é também dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e, por isso, feriado nacional. Neste ano, a data cai em uma quarta-feira.



O Dia das Crianças é uma data nacional. A partir de 1960, a data entraria na cultura do brasileiro – tanto do ponto de vista comercial quanto também do afetivo. Outubro passou a ficar conhecido como um mês para se olhar, de um jeito com mais reflexões ainda, para as crianças.



A comunicação aproveita para promover pautas e programações especiais voltadas para a meninada. Nos veículos da EBC, é possível acompanhar o ano inteiro programas voltadas para a educação e o entretenimento, como é o TV Brasil Animada. Na Rádio MEC, também vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o programa Blim Blem Blom valoriza a cultura musical.

Animais

Também no mês de outubro (dia 4), celebra-se uma data marcante, o Dia dos Animais, que é internacional, e que foi escolhida por ser o dia de São Francisco de Assis. Para saber mais sobre respeito aos animais, a Rádio Nacional mantém na programação o programa Nossos Bichos. O tema da preservação da fauna brasileira deve gerar olhares especiais na data. Confira materiais sobre animais publicados pelos veículos da EBC .

Mestres

Uma das profissões reconhecidas neste mês é a dos professores. A homenagem a eles ocorre em 15 de outubro e foi instituída em 1963. Neste ano, a data cai em um sábado. Para homenageá-los, unidades de ensino de todo o país devem fazer programações especiais, combinadas ao Dia das Crianças, três dias antes. Saiba mais sobre a vida e o desafio dos professores no acervo da EBC.

Gênios

Outubro apresenta ainda uma coincidência. Autores importantes da arte brasileira nasceram nesse mês. Um deles é o Ziraldo, que completa 90 anos, no dia 24. No acervo da EBC, é possível resgatar o programa ABZ do Ziraldo, com toda genialidade do cartunista – autor, entre outras obras, de O Menino Maluquinho.

O dia 26 é o centenário do escritor (além de antropólogo e sociólogo) Darcy Ribeiro. Ele morreu em 1997 e deixou legado de dedicação à educação brasileira. No mesmo dia, são os 80 anos de Milton Nascimento. Em maio, ele anunciou a aposentadoria dos palcos, mas sua obra musical é reconhecida no mundo inteiro.



No dia seguinte (27/10), é o de nascimento de outro gênio, Graciliano Ramos, autor célebre da literatura brasileira. Ele nasceu há 130 anos e morreu em 1953. A obra Vidas Secas está entre as mais famosas. Inspira até hoje inúmeras adaptações e releituras. O livro serviu de inspiração, inclusive, para uma reportagem premiada da Agência Brasil, que tratava sobre recursos hídricos

As datas de outubro de 2022 selecionadas são, ao todo, 164 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. A iniciativa foi criada com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected].

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de outubro de 2022:

Outubro de 2022

1

Morte do historiador britânico Eric Hobsbawm (10 anos)

Nascimento da teósofa socialista inglesa Annie Wood Besant (175 anos) – militante socialista, maçom, ativista e defensora dos direitos das mulheres, uma das mais notáveis oradoras da sua época e autora de uma vasta obra literária sobre teosofia

Morte do político maranhense Alexandre Colares Moreira Júnior (105 anos)

Última partida oficial de futebol de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, pelo New York Cosmos (45 anos)

O Congresso Nacional aprovou a Lei n° 3.273, agendando para 21 de abril de 1960 a transferência da capital federal (65 anos)

Dia Internacional das Pessoas Idosas – comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na Resolução Nº 45/106, de 14 de dezembro de 1990, que também é conhecida como Dia Internacional do Idoso, e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional do Idoso

Dia Mundial da Música – comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música

Dia Mundial do Vegetarianismo – comemoração internacional de vegetarianos, que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovado em 1978 pela União Vegetariana Internacional

2

Morte do gravurista argentino naturalizado brasileiro Hector Julio Páride Bernabó, o Carybé (25 anos)

Fundação do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) (75 anos)

Massacre do presídio Carandiru (30 anos)

Presidente Fernando Collor é afastado do cargo após sofrer impeachment (30 anos)

Fim da Revolução Constitucionalista em São Paulo (90 anos)

Dia Internacional da Não Violência – comemoração instituída pela ONU, em resolução de 15 de junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi

Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento – comemoração conforme Lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o Dia Internacional da Não-Violência

3

Nascimento do pintor paulista Luiz Paulo Baravelli (80 anos)

Nascimento do escritor francês Louis Aragon (125 anos)

Dia Mundial do Habitat – data móvel na segunda-feira de outubro. Comemoração que foi instituída pela ONU na Resolução nº 40/202A, de 17 de dezembro de 1985, após a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos

4

Nascimento do poeta e político maranhense Benedito Leite (165 anos)

Nascimento da artista e musicista chilena Violeta del Carmen Parra Sandoval (105 anos)

Morte do físico Max Karl Ernst Ludwig Planck (75 anos) – considerado o pai da física quântica

Lançamento do satélite soviético Sputnik I (65 anos) – primeiro satélite artificial da Terra

Dia Mundial dos Animais – comemoração internacional, celebrada em homenagem ao dia de São Francisco de Assis

Início da Semana Mundial do Espaço – o evento ocorre por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico (inclusive a Lua e demais corpos celestes), que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967

Início das transmissões do Projeto Minerva (52 anos)

5

Morte do viajante português Diogo Álvares Correia, o Caramuru (465 anos) – conhecido por ter passado anos vivendo entre indígenas após naufrágio na costa do Nordeste brasileiro

Nascimento do jornalista, empresário e político paraibano Assis Chateaubriand (130 anos) – magnata das comunicações no Brasil, foi dono dos Diários Associados, o maior conglomerado de mídia da América Latina; cocriador e fundador do Museu de Arte de São Paulo (Masp); responsável pela chegada da televisão ao Brasil com a inauguração da TV Tupi

Instituição do cruzeiro como moeda oficial do Brasil por Getúlio Vargas (80 anos)

Termina a Guerra de Canudos (125 anos)

Dia Mundial dos Professores – data da Unesco

Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

Dia Nacional da Cidadania

7

Nascimento da cantora, compositora e atriz norte-americana Toni Braxton (55 anos)

8

Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical – comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe

Dia do Nordestino – criado em 2009, ano do centenário do nascimento de Patativa do Assaré

9

Morte da cearense voluntária do Exército brasileiro Jovita Feitosa (155 anos) – ficou famosa por tentar entrar no exército travestida de homem e querer ir lutar na Guerra do Paraguai

Morte do guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano Che Guevara (55 anos)

Dia do Atletismo – homenageia uma das práticas esportivas mais antigas do mundo, conhecida por “esporte-base”, uma vez que usa os movimentos primários do ser humano: correr, andar, saltar e arremessar

Dia Mundial dos Correios – criada pela ONU, homenageia a criação da União Postal Universal

10

Nascimento do político e jornalista maranhense Neiva Moreira (105 anos)

Nascimento do pianista norte-americano de jazz Thelonious Monk (105 anos)

Dia Mundial da Saúde Mental – comemoração internacional, que foi instituída desde 1992 pela Federação Mundial para a Saúde Mental, com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher – comemorado desde 1980, para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

11

Dia Internacional da Menina – comemoração instituída pela ONU, marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo

Dia da Pessoa com Deficiência Física – data instituída pela Lei nº 2.795, promulgada em 15 de abril de 1981 pelo governo de São Paulo, e posteriormente estendida a todo território nacional. A finalidade é promover a conscientização da sociedade sobre as ações que devem ser realizadas para garantir a qualidade de vida e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência física

Dia Nacional da Prevenção da Obesidade

Lançamento do programa Escolinha Mirim, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (68

anos) – visava ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras

Início da Radioagência Nacional (18 anos)

12

Morte do político e advogado paulistano Ulysses Guimarães (30 anos)

Cristóvão Colombo chega à América (530 anos)

Dia das Crianças – instaurado pelo presidente Artur Bernardes em 1924, só veio a ser amplamente comemorado após uma campanha publicitária em 1960

Dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil

13

Nascimento do compositor e regente paulista Gilberto Ambrósio Garcia Mendes (100 anos)

Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais – instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas

Dia Mundial da Visão – comemoração móvel (2ª quinta-feira de outubro), sob a responsabilidade da Organização Mundial da Saúde e Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira

14

Revelação de fotografias aéreas que iniciou a Crise dos Mísseis em Cuba (60 anos)

15

Morte da espiã holandesa Mata Hari (105 anos)

Lançamento da sonda Cassini-Huygens (25 anos)

Dia Internacional das Mulheres Rurais

Dia do Professor – criada em comemoração ao decreto de dom Pedro I, que instituía o ensino elementar no Brasil

Dia Mundial da Lavagem das Mãos

16

Dia Mundial da Alimentação – instituída pela ONU em comemoração à data de criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). É celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação

17

Morte da atriz carioca Yara Cortes (20 anos)

Nascimento da compositora, pianista e maestrina fluminense Chiquinha Gonzaga (175 anos)

Nascimento do compositor carioca Luiz Floriano Bonfá (100 anos)

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza – comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1992

Dia Nacional da Vacinação

Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – data móvel

18

Nascimento do sacerdote jesuíta português Manuel da Nóbrega (505 anos) – chefe da primeira missão jesuítica à América

O cargueiro brasileiro Macau foi torpedeado por um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial (105 anos)

Dia Mundial da Menopausa – comemoração internacional, criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que pode auxiliá-las a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. A data tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e de várias ONGs do Brasil e do mundo

Dia do Médico

19

Nascimento escritor baiano e imortal da Academia Brasileira de Letras Dias Gomes (100 anos)

Morte da violoncelista britânica Jacqueline du Pré (35 anos)

Nascimento do engenheiro francês Auguste Lumière (160 anos) – um dos irmãos Lumière que inventaram o cinematógrafo, frequentemente referidos como os pais do cinema

20

Nascimento do arquiteto paulista Carlos Bratke (80 anos)

Nascimento da ginasta carioca Yara Vaz (105 anos) – pioneira na difusão da ginástica no Brasil

Dia do Arquivista – comemorado no Brasil para marcar a data da proposição de um arquivo púbico no Brasil, em 1823 e também da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 1971

Dia Mundial da Estatística – comemoração internacional, que foi instituída pela ONU em tributo a este serviço que é tido como um suporte fundamental para a tomada de decisões governamentais e para cidadania consciente

Dia Mundial da Osteoporose – comemoração internacional adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose, que visa à conscientização global sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose

Dia do Poeta – criado em razão do Movimento Poético Nacional, que surgiu na mesma data, em 1976, na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Del Picchia

21

Final do 3º Festival da Record com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, Chico Buarque, entre outros (55 anos)

Escritor Gabriel García Márquez ganha Prêmio Nobel de Literatura (40 anos)

Dia Nacional do Ecumenismo

Dia Nacional da Alimentação na Escola

22

Nascimento da atriz fluminense Ana Beatriz Nogueira (55 anos)

23

Nascimento do guerrilheiro carioca Carlos Lamarca (85 anos)

Dia da Força Aérea Brasileira

Dia do Aviador – a data faz referência ao voo do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont pilotando o avião 14-Bis

24

Nascimento do percussionista e compositor carioca Ney Rosauro (70 anos)

Nascimento do cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humorista, colunista e jornalista mineiro Ziraldo (90 anos)

Morte do pianista cearense Jacques Klein (40 anos)

Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento – comemoração instituída pela 27ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano

Dia das Nações Unidas – comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas, que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então URSS (União Socialista das Repúblicas Soviéticas)

Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (15 anos)

25

Nascimento do compositor capixaba Roberto Menescal (85 anos)

Dia Nacional da Saúde Bucal – foi instituída pela Lei nº 10.465, de 27 de maio de 2002. Tem por fim marcar a data da assinatura do Decreto Imperial nº 9311, de 25 de outubro de 1884, que então criou os primeiros cursos de graduação de odontologia no Brasil, inicialmente autorizados a funcionar nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e Salvador

26

Nascimento do antropólogo, político e escritor mineiro Darcy Ribeiro (100 anos)

Morte do economista carioca Hélio Marcos Pena Beltrão (25 anos)

Nascimento do cantor carioca Milton Nascimento (80 anos)

Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre – comemorado no Brasil para marcar o início da tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo passe livre, para ser aprovado em 4 de novembro de 2005 na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Busca aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o Brasil, além de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada, que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira

27

Morte da atriz baiana Regina Maria Dourado (10 anos)

Nascimento do escritor alagoano Graciliano Ramos (130 anos)

Nascimento do cantor norte-americano Scott Weiland (55 anos)

Nascimento do ator italiano Roberto Benigni (70 anos)

Lula é eleito presidente do Brasil pela primeira vez (20 anos)

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual – comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980

28

Nascimento da atriz norte-americano Julia Roberts (55 anos)

Nascimento do cantor luso-brasileiro Alberto Fortuna Vieira de Azevedo (100 anos)

Prisão da escritora Rachel de Queiroz (85 anos) – durante a prisão, escreveu sua obra Caminho de Pedras

Dia Internacional da Animação – comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação (que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação) para marcar a data da primeira apresentação de “teatro ótico”, do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas (Pantomimas Luminosas), no Museu Grévin em Paris

Dia do Servidor Público – data instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937

29

Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral – instituído pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia

Dia Nacional do Livro – comemoração criada em 1966, em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia, em 1810

Cristina Kirchner tornou-se a primeira mulher eleita presidenta da Argentina (15 anos)

30

Brasil é oficializado como sede da Copa do Mundo de 2014 (15 anos)

Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra – a data homenageia os profissionais da área e lembra do papel essencial que este profissional desenvolve, ajudando a manter a boa saúde da mulher e da sua gestação

Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

Mussolini chega ao poder na Itália (100 anos)

Dia do Humor no Rio de Janeiro – a data foi escolhida para homenagear Paulo Gustavo, vítima de complicações da covid-19. A criação da data foi uma sugestão do canal televisivo Multishow, com o apoio da família do artista, e deu origem à Lei nº 9.440

31

Nascimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (120 anos)

Caso Richthofen: o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen são assassinados em casa com golpes de barra de ferro. O crime foi planejado e executado pela filha mais velha do casal, Suzane, com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos (20 anos)

Nelson Piquet conquista o tricampeonato de F1 (35 anos)

Dia Nacional da Poesia – comemoração instituída em 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século 20

Dia das Bruxas – comemoração tradicional em países do Hemisfério Norte, é festejada com personagens como bruxas e abóboras enfeitadas. Tem como origem a celebração celta do Festival de Samhain, no final da temporada de colheitas

Dia do Saci – criado em 2003 com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas

Dia Mundial da Poupança

Dia Mundial das Cidades

Dia D, de Drummond – desde 2011, o IMS organiza o dia com o objetivo de fazer com que a data do nascimento do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade (31 de outubro de 1902), passasse a integrar o calendário cultural do país. A fim de promover e difundir a obra do escritor pelo “mundo, mundo, vasto mundo”, o IMS convida parceiros e amigos para celebrar a data

Dia da Reforma Protestante