Roubo de Honda Fit branco aconteceu na última quarta-feira, dia 3 de maio, às 20h30, na Avenida Marginal com Avenida 27, região sul de Rio Claro. A vítima, um homem de 49 anos, havia levado sua esposa na Santa Casa local para atendimento ambulatorial, quando foi abordado por dois assaltantes portando arma de fogo. A Polícia Militar teve êxito em localizar este veículo e também um Fox prata que havia sido roubado às 22h da quinta-feira (04), no Jardim Centenário. Os suspeitos, um rapaz de 21 anos e um menor de 16 anos, foram presos pelos policiais. Ambos negaram o envolvimento no roubo do primeiro veículo. Com relação ao delito do segundo automóvel, o adolescente infrator confessou o crime e foi encaminhado a Vara da Infância e Juventude para as devidas providências legais.

Roubo na madrugada

Roubo foi registrado na madrugada desta quinta-feira (04) no Jardim Novo II, região sul de Rio Claro. Um rapaz de 24 anos se dirigia ao trabalho quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta portando arma de fogo. Levaram da vítima seu aparelho celular e mochila. A ocorrência foi registrada às 11h da manhã do mesmo dia na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial.

Acidente

Colisão entre motocicleta e caminhão foi registrado às 16h45 desta quinta-feira (04) na Avenida 50-A com Rua 3-A, Jardim América, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. Um rapaz de 19 anos conduzia motocicleta Yamaha XTZ 150 Crosser S em alta velocidade e se chocou contra caminhão Scânia cinza, placas de Joinville-SC, que estava parado. O jovem passa bem. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu a ocorrência.

Ameaça

Flagrante de ameaça seguida de descumprimento de medida protetiva foi registrado às 20h55 desta quinta-feira (04) na Avenida 14, bairro Terra Nova, região sul de Rio Claro. Acusado de 55 anos foi detido pela Polícia Militar. A vítima foi uma jovem de 19 anos. O homem indiciado ficou à disposição da Justiça.

Pensão Alimentícia

Procurado de 33 anos foi capturado pela Polícia Militar após faltar com o pagamento de pensão alimentícia. O fato ocorreu às 21h20 desta quinta-feira (04) na Rua 12, Jardim Novo Wenzel, região oeste de Rio Claro. O capturado tem inadimplência no valor de R$ 3.703, 26 registrada na 2ª Vara da Família e Sucessões do Fórum de Rio Claro.