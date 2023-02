Veículo fica atolado em buraco aberto pelo DAAE no bairro Cidade Nova.

Imagem encaminhada pelo leitor mostra o veículo dos Correios atolado no buraco.

Um buraco aberto pelo DAAE para manutenção do sistema de água na Rua 4-B, no bairro Cidade Nova, foi motivo de reclamação por parte de um leitor do JC na tarde desta quinta-feira (2). Segundo ele, o reparo ocorreu no último domingo, dia 29 de janeiro, mas a autarquia não finalizou com pavimentação asfáltica e ainda deixou o local sem sinalização, fato este que culminou na tarde desta quarta-feira, dia 1º, com um veículo dos Correios atolado nele.

O leitor, que mora perto do local, relata que por conta própria colocou tábuas no buraco para minimizar os riscos de acidente e evitar principalmente que motociclistas e ciclistas se machuquem.

Questionado, o DAAE informou que, após finalizar o serviço de reparo neste trecho da rede no domingo (29), sua equipe fez a compactação do solo, com sinalização padrão, utilizando estacas e faixas zebradas. Na manhã desta quinta-feira (2), o DAAE constatou que a sinalização havia sido danificada devido às fortes chuvas e reforçou, tanto a compactação do solo, como a marcação no local, conforme foto enviada [ ver abaixo ].

O reparo asfáltico será feito assim que o solo estiver apropriadamente compactado e seco, processo que vem sendo prejudicado devido às chuvas.

O DAAE ressalta que o período chuvoso desfavorece a realização de reparos asfálticos, já que é necessário que o solo esteja completamente seco para que o material utilizado consiga aderir ao solo para que o reparo seja duradouro, além de evitar risco de solapar (afundar) o local do reparo.