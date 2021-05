Na quinta-feira (6) foram mais de 1.700 doses aplicadas.

Quem tem 60 anos ou mais e ainda não tomou a vacina contra a Covid-19 deve procurar nesta sexta-feira (7) um dos cinco pontos de vacinação de Rio Claro. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas protegem das formas mais graves da Covid, além de reduzir as chances de óbito. Também devem procurar um ponto de vacinação quem foi vacinado com a Coronavac/Butantan até dia 13 de abril ou com a Oxford/AstraZeneca até 19 de fevereiro. As duas vacinas que vêm sendo aplicadas são seguras e eficazes na proteção à doença.

A vacinação nesta sexta-feira será realizada no Centro Cultural e na Faculdade Anhanguera, das 8 às 15 horas, e, no período da manhã, também em três locais por sistema de drive-thru. Das 8 horas ao meio dia, a equipe do Santa Filomena atende em drive-thru na entrada principal do Shopping Rio Claro, na Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior. No mesmo horário, a equipe da Unimed atende na Rua 12 entre as avenidas 14 e 12 (prédio da antiga empresa Alexandre Junior). O atendimento no São Rafael vai das 8h30 até o meio-dia e é pela entrada do pronto atendimento na Rua 1 entre as avenidas 15 e 19. Nos pontos de drive-thru, são entregues senhas para a vacinação até que seja atingida a quantidade de doses disponível e o atendimento é realizado a pessoas conveniadas ou não.

Até nesta quinta-feira (6), de acordo com levantamento do setor de Vigilância Epidemiológica do município, em Rio Claro 41.377 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid, sendo que 24.719 receberam também a segunda dose, correspondendo a 19,89% da população com primeira dose e 11,88% com segunda dose. Para dar mais agilidade ao atendimento, a Vigilância Epidemiológica orienta as pessoas que serão vacinadas para que façam o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.