Um motorista de caminhão morreu no início da noite desta terça-feira (26) após um gravíssimo acidente de trânsito na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga os municípios de Rio Claro e Ipeúna, na altura do KM 72, próximo à famosa ‘bica d’água’ no trecho. No momento da ocorrência, chovia forte no município e a visibilidade estava comprometida no trecho, conforme é possível observar na foto que mostra o local.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e informou ao Jornal Cidade que o caminhão M.Benz transitava pela mencionada rodovia, sentido leste, e ao atingir o km 072,850, o condutor perdeu o controle do veículo, chocou contra a mureta de concreto do canteiro central, transpôs a mureta e tombou o veículo, ficando imobilizado no canteiro central. O condutor ainda não foi identificado.

Por conta da gravidade do acidente, o motorista foi projetado para fora da cabine, ficando preso embaixo do caminhão. Foi constatado através dos sinais evidentes o óbito no local por esmagamento. Foi realizado contato com o distrito policial e acionada a perícia para o local, mas ainda não há previsão de chegada da equipe da Policia Científica no local. A ocorrência segue em andamento.