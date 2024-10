Para combater a estiagem, ETA 1 será diariamente desligada em horários alternados até a recuperação do Ribeirão Claro. Medida, que será implantada a partir da meia-noite deste sábado, tem sido adotada por várias cidades do Brasil.

Devido a situação de escassez hídrica por conta da forte estiagem parte do abastecimento do município de Rio Claro precisará ser operado por sistema de rodízio. A medida é necessária, pois se trata de uma das piores estiagens em 90 anos, com chuvas muito abaixo da média histórica. A partir da meia-noite deste sábado (12), a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1, que abastece 40% da cidade, será diariamente desligada em horários alternados:

Neste sábado (12), a ETA 1 terá a seguinte dinâmica de operação:

Da meia-noite às 5 horas – ETA 1 parada.

Das 5 às 9 horas – ETA 1 ligada.

Das 9 às 15 horas – ETA 1 parada.

Das 15 às 22 horas – ETA 1 ligada.

Das 22 horas à meia-noite – ETA 1 parada.

Esse sistema de rodízio será realizado por tempo indeterminado, até que o nível do Ribeirão Claro seja recuperado. Isso pode ocasionar casos pontuais de água escura. De acordo com o departamento técnico do Daae, por enquanto os bairros abastecidos pela ETA 2 não entrarão no rodízio, mas esta possibilidade não está descartada para os próximos dias.

A ETA 1 abastece os distritos de Assistência e Batovi, a área industrial na região da Rodovia Fausto Santo Mauro e os bairros e locais listados abaixo:

Jardim Novo I, Jardim Novo II, Residencial Campestre Vila Rica, Residencial Villa Rosa, Jardim Europa, Condomínio Residencial Jardim Europa, Condomínio Industrial Compark, Jardim Itapuã, Condomínio Residencial Portinari, Condomínio Residencial Parati, Jardim Anhanguera, Parque Flórida, Jardim do Horto (Campos do Conde), Jardim Residencial Bianchini, Cemitério Parque das Palmeiras, Condomínio Villagio Ipanema, Condomínio Ville Di Scarpa, Condomínio Manacás, Jardim Botânico, Aeródromo de Rio Claro, Jardim Kennedy, Condomínio Villagio Gávea, Condomínio Villagio Urca, Condomínio Villagio do Conde, Copacabana, Anexo Cidade Jardim, Vila do Horto, Jardim Conduta, Vila Santo Antônio, Vila Paulista, Jardim Floresta, Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Bairro Olímpico, Jardim Quintandinha, Jardim do Trevo, Chácara Lusa, Inocoop, Jardim Brasília 1 e 2, Jardim Rio Claro, Consolação, São Benedito, Jardim Shangrila, Jardim Claret, Boa Morte, Centro, Bairro da Saúde, Vila do Horto Florestal, Condomínio Veredas, Jardim Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Saúde 1 e 2, Cidade Nova, Estação Ferroviária, Vila Bela Vista, Vila Indaiá, Oficina Ferroviária, Vila Alemã, Condomínio Vila Alemã, Vila Aparecida, Vila Saibreiro, Vila Operária, Alto do Santana, Santana, Santa Cruz, Vila do Rádio, Cidade Claret, Condomínio Chácara Claret, Cidade Claret II, Mirassol, Jardim São Paulo 1 e 2, Vila Santa Terezinha, Jardim Bela Vista, Matheus Manieiro, Santa Elisa, Conjunto Habitacional Rio Claro, Jardim. Figueira, Granja Regina, Vila Martins, Condomínio Vila Imperial, Condomínio Cidade Jardim, Jardim Di Scarpa, Jardim Leblon, Jardim Primavera, Jardim Portugal, Jardim Alfredo Karan, Vila Paulina, Jardim Donangela, Nova Veneza, Jardim Porto Fino, Condomínio Residencial Portal Copacabana e Vila Nova.

O Ribeirão Claro, vinculado à ETA 1, opera atualmente com 18% do seu volume total e o rio Corumbataí, vinculado à ETA 2, responsável pelo abastecimento de 60% dos bairros, está com 40% do nível normal. “Estamos enfrentando uma das piores estiagens da história e não há previsão de chuvas para os próximos dias, por isso precisamos implementar o rodízio no abastecimento em parte da cidade”, explica o superintendente do Daae, Sergio Ferreira.

Diante deste cenário, na quarta-feira (9), prefeitura e Daae de Rio Claro publicaram dois decretos no Diário Oficial do Município. Um que estabelece multa para quem for flagrado desperdiçando água, em ações como lavar calçadas, quintais, veículos, irrigar jardins e encher piscinas. O outro decreto declara situação de escassez hídrica no município, determinando que o Daae pode, caso necessário, realizar rodízios no abastecimento.

O Daae ressalta que esse tipo de rodízio tem sido adotado por várias cidades do interior paulista, como Bauru, que passa por abastecimento de rodízio há cinco meses.