Campus Taquaral, da Unimep, em Piracicaba. Foto: Divulgação/ Unimep.

A Rede Metodista de Educação, à qual a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) está vinculada, anunciou nesta segunda-feira (16) que diversas iniciativas serão realizadas para a reestruturação e manutenção financeira da instituição de ensino, aprovadas no Plano de Recuperação Judicial no início de dezembro.

Em Piracicaba, uma dessas ações é a transferência dos cursos de graduação oferecidos no Campus Taquaral para o Campus Centro, localizado na região central da cidade. O local é o mesmo onde se instalaram os primeiros cursos de graduação na instituição.

Segundo a equipe diretiva, a mudança tem o significado de recomeço, reconstrução. Professor Ismael Forte Valentin, reitor interino da Unimep, afirma que o momento tem significado profundo.

“Há 58 anos, a história da Universidade começa a ser escrita com a oferta dos primeiros cursos, conhecidos como ECA (Economia, Contabilidade e Administração). Com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial das instituições pertencentes à Educação Metodista, entre as quais a Unimep, faz-se necessário buscar recursos para pagamentos dos credores conforme consta no Plano. Necessário também tornar as operações superavitárias, ou seja, as receitas oriundas das mensalidades pagas pelos alunos têm que ser suficientes para fazer frente às despesas. Fortes e necessários ajustes estão em curso. Revisão de portfólio de cursos, equacionamento da folha de pagamento, encerramento de atividades em unidades e campi com a transferência das operações para espaços existentes e possíveis de serem compartilhados. Nesse contexto, a equipe diretiva da Unimep e representantes da mantenedora entenderam ser necessária a desativação do Campus Taquaral com a transferência dos cursos para o Campus Centro”, afirma o reitor.

A universidade afirma que para atender às demandas que essa transferência exige, toda a estrutura física necessária ao oferecimento dos cursos já está sendo providenciada. As salas de aula e outras áreas do Campus Centro passam por reestruturação para acomodar plenamente alunos e docentes na realização de aulas teóricas e práticas.

O comunicado ainda reforça que, com a transferência dos cursos para o Campus Centro, os estudantes e toda a comunidade acadêmica se beneficiarão com a localização na região central da cidade e a ampla estrutura do entorno, além de proximidade, para aqueles que utilizam, do Terminal Rodoviário de Piracicaba e também do Terminal Central de Integração (sistema municipal de ônibus).

Os setores técnico-administrativos também passam a desempenhar suas respectivas funções no Campus Centro.

Por fim, a equipe diretiva da Unimep reitera que essas ações são necessárias neste momento de recuperação da Universidade e seu equilíbrio econômico-financeiro. “Temos o desafio de adequar a Instituição ao seu atual potencial de funcionamento, com vistas à retomada da saúde financeira e seu crescimento, garantindo as condições e perspectivas de futuro para a Unimep. Esse novo tempo, bem como os novos projetos que virão, vão ajudar a Unimep a manter a mesma qualidade de ensino e os diferenciais que a tornam a melhor escolha para a formação profissional, com as experiências em salas de aulas e espaços para as atividades práticas, vivência acadêmica completa e corpo docente altamente qualificado”, acrescenta prof. Ismael Valentin.

O reitor também destaca que mudar e recomeçar fazem parte da dinâmica da vida. “Esse movimento, somado à fé em Deus, nos anima e estimula a confiarmos no amanhã, em novas possibilidades de experimentarmos o amor e cuidado de Deus, ao mesmo tempo em que realizamos nossos projetos”, afirma o professor.