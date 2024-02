Iluminação e Elétrica estão com atendimento presencial

Atendimento presencial aos clientes segue e um dos proprietários fala do processo de reconstrução e apoio recebido da sociedade no difícil momento

Perto de completar duas semanas do incêndio de grandes proporções que atingiu a loja Fonte Luz, na Rua 6, área central de Rio Claro, proprietários e funcionários estão mais unidos do que nunca e dispostos a deixar o momento triste que vivenciaram no passado.

“Temos uma história de mais de 45 anos no comércio de Rio Claro e hoje somos divididos em duas empresas: a Fonte Luz Iluminação e a Fonte Luz Elétrica. Temos aproximadamente 20 colaboradores e o nosso lema neste momento é reconstruir e recomeçar. A parte de baixo da loja ficou intacta. Uma das maiores preocupações que tínhamos era de que o prédio fosse interditado, de que não pudesse abrir as portas, mas graças a Deus isso não aconteceu. A Fonte Luz Elétrica foi prejudicada em torno de uns 40%, que era o que tínhamos no andar superior onde começou o incêndio. Já a parte de Iluminação foi comprometida em mais de 90% e neste momento fazemos a limpeza da área de atendimento. Já estamos recomprando, materiais já estão chegando porque estamos trabalhando duro. Estamos honrando nossos compromissos com obras que já estavam vendidas, com obras que estão sendo vendidas neste momento. O atendimento está normal tanto no WhatsApp, quanto no presencial”, explica Felipe Arnosti – um dos proprietários.

Ele aproveitou para agradecer mais uma vez todas as manifestações de ajuda e carinho recebidas: “Ao Corpo de Bombeiros, PM, GCM, Defesa Civil, aos nossos vizinhos, amigos, colaboradores, às empresas dos mais diversos ramos que nos ajudaram e ainda estão ajudando, a nossa eterna gratidão”, finaliza.

Reportagem do JC esteve no local, confira no vídeo abaixo: