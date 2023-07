Câmpus da Unesp no bairro Bela Vista, em Rio Claro.

Levantamento considera instituições de todo o mundo com até 50 anos de existência

A Unesp foi a universidade brasileira melhor avaliada em um levantamento publicado pela consultoria britânica Times Higher Education, que considera apenas universidades “jovens”, ou seja, com menos de 50 anos de existência. Na listagem mundial, a Unesp ficou colocada na faixa entre 301ª e 350ª posição.

A Universidade de Fortaleza (Unifor) foi a segunda colocada entre as brasileiras, seguida pela Universidade Federal do ABC (UFABC). No ranking mundial, a primeira posição foi da Nanyang Technological University, de Singapura, seguida pela Hong Kong University of Science and Technology, de Hong Kong, e pela Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University Paris, da França.

A edição deste ano do THE Young University Rankings incluiu 605 instituições, contra 539 na edição de 2022. Para chegar ao resultado final, o levantamento considerou 13 indicadores divididos em cinco áreas: Ensino, Pesquisa, Citações, Perspectiva Internacional e Recursos da Indústria.

Para fazer parte do levantamento, as instituições também precisam obrigatoriamente ter alunos de graduação e ter publicado pelo menos mil artigos entre 2017 e 2021. Universidades que têm mais de 80% da sua produção científica em apenas uma disciplina também são excluídas. Maiores detalhes sobre a metodologia do ranking podem ser encontrados na página do THE.