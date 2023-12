Campus da Unesp em Rio Claro, localizado no bairro Bela Vista

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicará a partir das 13 horas de 4 de dezembro (segunda-feira) o resultado da primeira fase do Vestibular 2024, com oferta de 6.596 vagas em 24 cidades e 67.439 inscritos. A consulta do desempenho na prova do dia 15 de novembro e a eventual consulta de local de prova da segunda fase estarão disponíveis no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame. Também estará disponível, na mesma página e no site da Unesp (vestibular.unesp.br), a tabela com o número mínimo de acertos por curso dos convocados para a próxima etapa.

A prova comum da segunda fase será aplicada em 10 e 11 de dezembro (domingo e segunda-feira), em 31 cidades paulistas (além das 24 onde são oferecidos cursos, os exames acontecerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santo André) e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). No Vestibular 2023, a segunda fase foi aplicada para 32.066 candidatos.

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru, é aplicada a prova de habilidades, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta nas páginas da Unesp e da Vunesp.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).