Animal estava debilitado e por muito pouco não morreu

Animal abandonado em residência no bairro Mãe Preta foi encontrado com ferimentos graves e magreza extrema

São cada vez mais comuns casos de maus-tratos contra animais na cidade de Rio Claro. Nesta semana a viatura da Patrulha de Proteção Ambiental/Animal da Guarda Civil Municipal atendeu uma denúncia pela Rua 19, no bairro Mãe Preta, onde segundo informações os tutores de uma cadela mudaram de residência e abandonaram o animal.

Os guardas, ao chegarem no endereço e pelo lado de fora do portão, já avistaram sangue pelo chão da garagem e a cadela que apresentava dificuldades para andar, magreza extrema, estava com os ossos aparentes e com o corpo todo machucado. De acordo com testemunhas, uma mulher seria a tutora do animal.

Guarda Civil e veterinária resgatam cadela em situação de maus-tratos no bairro Mãe Preta

Diante do fato, a médica veterinária do Canil Municipal compareceu no endereço e constatou os maus-tratos contra a cadela, relatando a necessidade de salvamento imediato, pois havia o risco dela não sobreviver.

Foi então que equipe juntamente com outros profissionais resgataram a cadela e a levaram ao Canil Municipal, onde desde que chegou está recebendo atendimento médico e os cuidados necessários.

A médica elaborou um laudo das condições de maus-tratos encontradas no local, bem como a negligência da tutora. A equipe se dirigiu até o plantão de polícia, onde registrou um boletim de ocorrência de “Praticar Ato de Abuso a Animais”.

Diante da qualificação da tutora, um inquérito policial será aberto para apurar as responsabilidades.