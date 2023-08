Veículo conduzido por menor havia sido roubado na noite anterior de um estacionamento privado

Na noite de quarta-feira, 9 de agosto, por volta das 21h15, a Polícia Militar de Rio Claro respondeu a uma ocorrência de troca de tiros que culminou na morte de um adolescente infrator de 16 anos. O incidente ocorreu na Estrada dos Costas, na região sul da cidade. O menor acusado disparou contra os policiais, que revidaram em legítima defesa.

O adolescente conduzia um Ford Fiesta prata, que havia sido roubado na noite anterior, terça-feira, 8 de agosto, em um estacionamento particular na Avenida 31, no Bairro do Estádio, também na região sul. Um jovem de 15 anos estava ao lado do menor e afirmou aos policiais que havia pedido carona, sem saber que o veículo era produto de roubo. Curiosamente, esse mesmo veículo foi utilizado em um roubo de motocicleta na manhã de terça-feira, às 5h20, na Estrada de Jacutinga, no Parque Universitário, região oeste de Rio Claro.

Confira as demais ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Roubo de R$ 15 mil via PIX em Sorocaba

Um roubo a transeuntes envolvendo uma transferência de R$ 15 mil via PIX foi registrado em Sorocaba, na última terça-feira, às 14h30. As duas vítimas, ambos residentes de Rio Claro, um homem de 59 anos e outro de 34 anos, foram abordadas por indivíduos em um veículo Gol modelo 2010/2011.

A primeira vítima demonstrou interesse por um veículo anunciado no Facebook e foi até o local acompanhado do segundo indivíduo. Ao chegarem, foram abordados por três suspeitos em um carro branco. Armados, os assaltantes roubaram o celular do homem de 59 anos e o forçaram a realizar uma transferência de R$ 15 mil via PIX. Após o roubo, os criminosos fugiram, deixando as vítimas atônitas. O incidente foi registrado na delegacia de Rio Claro às 18h55 do mesmo dia.

Roubo de veículo e outros delitos

Na noite de terça-feira, por volta das 21h, um roubo de um Ford Fiesta prata foi registrado em um estacionamento particular na Avenida 31, no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. A vítima, um motorista de 41 anos, relatou que foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Titan vermelha, um deles armado. Os assaltantes fugiram levando o carro, que posteriormente foi utilizado pelo adolescente infrator, de 16 anos, na troca de tiros com a Polícia Militar na Estrada dos Costas, resultando na morte do jovem.

Além disso, a cidade também foi palco de um furto de uma motocicleta Honda CG 125 Titan preta, na noite de terça-feira, por volta das 22h40, em frente à Escola Etec Professor Armando Bayeux da Silva, na Avenida 5, região central. A vítima, um homem de 35 anos, relatou que estacionou a moto por volta das 19h e, ao retornar às 22h40, constatou o furto.

Também na quarta-feira, às 5h20, ocorreu o roubo de uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD vermelha, na Estrada de Jacutinga, Parque Universitário, região oeste de Rio Claro. A vítima, um homem de 45 anos, foi abordada por dois indivíduos em um Ford Fiesta prata, que, posteriormente, foi identificado como produto de roubo no incidente anterior.

Apreensões e mandado de busca e apreensão

Na terça-feira, por volta das 21h15, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão envolvendo um adolescente infrator de 16 anos. O jovem foi localizado após informações da avó, de 55 anos. A senhora informou aos policiais que o neto estaria na escola e, posteriormente, ele será transferido à Fundação Casa de Piracicaba.

Prisão por tráfico de drogas

Uma prisão por flagrante de tráfico de drogas foi realizada às 12h35 de quarta-feira, na Avenida M-21 com a Rua M-10, no Jardim Independência, próximo ao bairro Cervezão, na região norte de Rio Claro. Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado com 62 microtubos de cocaína, 16 pedras de crack e a quantia de R$ 75,50. O suspeito admitiu estar envolvido na venda de drogas desde as 9h da manhã naquele dia.