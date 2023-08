Tentativa de roubo de uma motocicleta ocorreu por volta das 6h15 da manhã desta terça-feira, dia 22 de agosto, na intersecção da Rua 14 com as Avenidas 11 e 13, no bairro Consolação, região sul de Rio Claro.

De acordo com informações da Polícia Militar, um policial militar estava se dirigindo para o trabalho na 1ª Companhia da Polícia Militar, localizada na Rua 12 com a Avenida da Saudade, quando foi alvo de uma tentativa de roubo. O suspeito, armado, teria apontado a arma na direção do policial, desencadeando uma troca de tiros.

O policial agiu em legítima defesa, respondendo ao ataque iminente com disparos. O acusado, atingido pelos tiros, conseguiu fugir mesmo ferido. As autoridades policiais foram rapidamente acionadas e chegaram ao local, onde quatro viaturas da Polícia Militar foram mobilizadas para lidar com a situação.

O policial militar envolvido no incidente estava à paisana e saiu ileso do confronto armado. A Polícia Militar está empenhada em localizar o suspeito ferido e dar continuidade às investigações sobre o caso.

O bairro Consolação, onde ocorreu o incidente, permaneceu sob a atenção das autoridades policiais enquanto a cena do crime foi periciada. As investigações sobre o caso estão em andamento, e mais detalhes serão divulgados conforme novas informações surgirem.

Lesão corporal

Um caso de lesão corporal seguida de ameaça e posse pessoal de entorpecentes ocorreu às 17h50 do último domingo, 20 de agosto, na Rua 8, no Parque São Jorge, no Grande Cervezão, região norte de Rio Claro. O autor, de 41 anos, foi abordado pela Polícia Militar.

As vítimas foram a irmã do autor, de 43 anos, e seu ex-cunhado, de 46 anos, que estava levando as filhas para sua ex-companheira. O acusado tentou agredir o irmão, e o ex-cunhado interveio para defendê-la, sendo agredido com cacos de vidro. Os policiais apreenderam 12 microtubos de cocaína com o autor em seu quarto. A ocorrência foi registrada às 19h10 do mesmo dia na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Furto em residência

Um furto em uma residência ocorreu às 19h10 do domingo na Avenida 58-A, no Jardim América, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. A vítima, um homem de 50 anos, relatou que um indivíduo rompeu a fechadura do portão. Um comparsa estava do lado de fora da residência, e a dupla acusada fugiu. Essa foi a terceira vez que a residência da vítima foi alvo de furto. A ocorrência foi registrada às 20h25 do mesmo dia na delegacia, no plantão policial.

Flagrante em Brotas

Um flagrante de furto em um posto de gasolina aconteceu no início da madrugada do último domingo, na Avenida Mário Pinotti, região central de Brotas, na região de Rio Claro. O acusado, de 26 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal.

Segundo o declarante, de 27 anos, ele informou que o indiciado passou por debaixo do portão. Foram apreendidos cinco óleos lubrificantes e embalagens de um litro de óleo lubrificante. A ocorrência foi registrada na delegacia, no plantão policial.

Furto na Unesp de Rio Claro

Um furto de catalisador de um Renault Sandero preto, com placas de São Carlos-SP, ocorreu no dia 10 de agosto, às 10h da manhã, no setor de administração do IGCE do campus da Unesp de Rio Claro, no bairro Bela Vista. A vítima, um psicólogo de 40 anos, relatou que outros três veículos também tiveram a peça furtada no mesmo local, havendo imagens gravadas. A ocorrência foi registrada às 10h05 da manhã desta segunda-feira, 21 de agosto, na delegacia, no plantão policial.

Capturado no bairro Boa Vista

Um indivíduo de 25 anos, procurado, foi capturado pela Polícia Militar às 15h50 desta segunda-feira, 21 de agosto, na Avenida Paulista II, no bairro Boa Vista, região oeste de Rio Claro.

O capturado possuía um mandado de prisão no regime semiaberto com validade até o dia 17 de agosto de 2030.