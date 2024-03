Trevo da Viviani, como é conhecido o cruzamento da Rodovia Washington Luís (SP-310) com a Avenida Tancredo Neves

Que a rotatória de acesso à zona sul de Rio Claro é, há anos, um dos maiores problemas no trânsito da cidade, não há dúvidas. O chamado “Trevo da Viviani”, no final da Avenida Tancredo Neves, há muito tempo não comporta o número de veículos que diariamente trafegam no local. Os pedestres, então, se arriscam em meio aos carros para tentar atravessar o trecho. Daí o espanto quando, ao assumir a concessão da Rodovia Washington Luís, a concessionária Eixo-SP informou que a rotatória não constava do pacote de melhorias que terá que implantar na rodovia ao longo dos próximos anos.

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News no último dia 28, ao ser questionado por ouvinte, o prefeito Gustavo Perissinotto abordou o mistério que envolve o “sumiço” do pedido de melhorias para o trevo que teria sido feito pela gestão anterior.

“Para nossa surpresa, ela (Eixo) veio nos informar que não havia previsão de fazer obra no trevo da Viviani porque, no passado, não havia sido pedida essa obra por quem aqui estava de plantão”, informou Gustavo, que completou: “houve um lapso, um equívoco, uma falha, sei lá o quê, que não permitiu que essa obra estivesse no novo contrato da Eixo”. Na corrida para reverter o prejuízo, a atual administração passou a reivindicar a obra junto ao governo de São Paulo. De acordo com o prefeito, foi possível obter agora o compromisso de realização das melhorias, porém, com um tempo de espera ainda maior. Segundo Gustavo, a concessionária nesse momento realiza um estudo preliminar para contratar o projeto executivo. A previsão é de que a nova rotatória deva sair em cerca de três anos.

Procurado por esta coluna, o ex-prefeito Juninho da Padaria contesta a informação de que não houve pedido. “Mais uma vez o atual prefeito falando mentira. Não só houve o pedido formal para a intervenção viária, como também tratativa com o então secretário estadual João Octaviano, que infelizmente faleceu. Seria insano da nossa parte não reivindicar nada para aquela área que já foi palco de vários acidentes, inclusive minha filha sofreu acidente ali”. Juninho destaca que, ao lado do então deputado Aldo Demarchi, participou da audiência pública para tratar do tema em Rio Claro. E alfineta: “Tem que estranhar que se passaram três anos e só agora ele se lembra desse trevo que faz vítimas”. O ex-deputado Aldo Demarchi não respondeu à solicitação de declaração sobre o caso. Também procurado, o ex-presidente da Câmara, André Godoy, informou que não iria comentar o caso, porque não tem mais envolvimento com a política local. O que se tem de concreto é que o projeto do “trevo da Viviani” não constava na lista de obrigações da Eixo, onde apareceu, curiosamente, um pedido de construção de uma rotatória num ponto “ermo” da rodovia, já no caminho para Santa Gertrudes.

Representaremos ao Ministério Público pela inconstitucionalidade da lei e por colocar em risco as crianças e adolescentes. Deixem nossas escolas longe de clubes de tiro”, postou nas redes sociais Leonardo Alves, do Psol. Apontado como pré-candidato a vereador e ex-conselheiro tutelar, Leo é um dos críticos do projeto aprovado na Câmara.

Leonardo Alves durante sua participação no programa “A Semana em 60 Minutos” que acontece todos os sábados, das 9h às 10h, na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro

CORRENDO SÓ

Durante participação no programa A Semana em 60 Minutos, a integrante do Psol de Rio Claro, Rosemeire Archangelo, descartou o apoio da sigla à pré-candidatura da federação que reúne PT, PC do B e PV, no caso, o petista João Guilherme. “Nesse momento, dentro das nossas discussões, de tudo que a gente vem preparando, a gente vai sair com majoritário. Não há dentro do debate, dentro do diálogo, a possibilidade de fazer uma coligação majoritária. Nós teremos candidatura própria”, declarou Rose. Nesse caso, o nome apontado como pré-candidato a prefeito do Psol é o do professor Luciano.

Rosemeire Archangelo durante sua participação no programa A Semana em 60 Minutos da Rádio Excelsior Jovem Pan News de Rio Claro

lll No papel

Um avanço nas negociações para acabar com o fechamento do trânsito devido à passagem de trens na área central vai acontecer na sexta-feira (15), quando será homologado o acordo conduzido pela Comissão pela Volta dos Trens de Passageiros a Rio Claro, da OAB, com a concessionária Rumo, e as secretarias municipais de Mobilidade Urbana e de Segurança.

lll Relógio

De acordo com o presidente da comissão, advogado Irineu de Oliveira Prado, o acordo trata dos horários em que não deverão mais ser realizadas manobras impeditivas do trânsito nas passagens de nível. Um motivo frequente de queixas principalmente nos cruzamentos da Avenida 7 e Avenida 8-A. A assinatura está marcada para as 10 horas na sede da Ordem dos Advogados.