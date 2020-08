Segue no Instituto Médico Legal de Rio Claro, a vítima fatal do incêndio que ocorreu dentro de um baú abandonado de um caminhão. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo (23) em um terreno na Avenida Brasil com a M-23 no Jardim Floridiana.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal Cidade, três diferentes famílias estiveram nesta terça-feira (25) no IML buscando informações sobre o corpo carbonizado já que não tem notícias há dias de um parente.

Foi orientado para que todos pudessem passar pelo exame de DNA já que as condições do corpo não permitem a identificação da maneira convencional.

A Polícia Civil investiga o caso para saber se o incêndio no local foi um acidente ou um ato criminoso que levou a uma morte.