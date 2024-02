Será realizado hoje e amanhã em Rio Claro o “14º ELAD – Encontro de Lideranças das Assembleias de Deus”. Por causa deste evento, está interditado desde as 7 horas o trecho da Rua 11-A entre as avenidas 30-A e 26-A, na Vila Alemã. A interdição ao tráfego de veículos permanece até as 18 horas.

Já as sinalizações horizontais continuam na avenida 7 com ruas 3 e 8, no Jardim das Palmeiras, e nas ruas 7, 8, 9 e 10 com Avenida 9, no mesmo bairro, onde também prossegue o recapeamento nas ruas 6, 7, 8, 10 e 11, entre as avenidas 7 e 9.

As suavizações de valetas ocorrem na Rua 1 com Avenida 25 (Vila Santo Antônio), Rua 1 com Avenida 22 (Centro), Rua 5 com Avenida 19 (Saúde), Rua 13 com Avenida 2 (Vila do Rádio), Rua 14 com Avenida 22 (Santa Cruz), Rua 5 com Avenida 22 (Jardim Donangela), Rua 5 com Avenida 27 (Cidade Jardim), Rua 12 com Avenida 14 (Santa Cruz) e Rua 14 com Avenida 24 (Jardim São Paulo).

Podas na Rua 7, entre avenidas 5 e 7, no Jardim das Palmeiras, e manutenção nas praças do Senai, Examine e Rua 14 com Avenida 36. Roçagens, limpeza e pintura de guias na área esportiva do Novo Wenzel, Avenida 80-A, Rua 1 (Jardim Novo), Francisco Matarazzo, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Avenida M-15, Rua 6 (Jardim Progresso), Rua 2-A com Avenida 26 e área verde perto da creche do Jardim das Nações I.