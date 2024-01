O fim de semana será marcado por diversos bloqueios de trânsito em Rio Claro. Neste sábado, por exemplo, a Avenida Amaral Gurgel será fechada nos dois sentidos, das 14 às 21:30, desde a Rua 9 até a Rua 14, para realização da corrida 21 K de revezamento “Rock Run”.

Já a Avenida Saburo Akamine, no Jardim Bela Vista, terá interdição das 18 às 23 horas para evento religioso, enquanto a Avenida 1 JF, entre as avenidas M 21 e M 23, permanecerá bloqueada ao tráfego de veículos das 8 às 18 horas, em razão de um festival esportivo do Floridiana Tênis Clube. As duas situações continuarão amanhã, quando também ocorrerá o fechamento da Avenida 44 com Rua 19, no Parque Universitário, das 20:45 às 22 horas.

Também seguem interditados para suavizações de valetas os trechos da Rua 3 com Avenida 38, Rua 4 com Avenida 40, Rua 10 com Avenida 18, Rua 10 com Avenida 32, Rua 12 com Avenida 23, Rua 13 com Avenida 18, Rua 13 com Avenida 19 e Rua 13 com Avenida da Saudade.

As sinalizações horizontais estão programadas para a Avenida 7, da Rua 2 até a Rua 15, no Jardim das Palmeiras, e na Rua 1 B, entre as avenidas 5 A e 7 A, no bairro Cidade Nova. Por sua vez, os serviços de tapa-buracos acontecem na Estrada do Sobrado, Jardim São Caetano, Cervezão e Parque Flórida.